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Bodrum'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi için protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da "Finansal Okuryazarlık" eğitimi ile ilgili Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Bodrum Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un ev sahipliğinde düzenlenen protokol törenine TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi başta olmak üzere TEB Mevduat, Yatırım Ürünleri ve Yıldız Bnk. Pazarlama Direktörü Tuğhan İlercil, TEB Ege Bölge Direktörü Müge Kozanoğlu Özkan, TEB Bodrum Şube Müdürü Orhan Türkçü ve Bodrum Belediyesi yetkilileri katıldı.

Gökhan Mendi ile birlikte "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" protokolünü imzalayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen bu tür eğitimin çalışanlarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu eğitimin, hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem de birey bazında toplumumuzu oluşturan her bir bireyde büyük farkındalık yaratacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak bilgiler edinerek hayata daha huzurlu bakabileceklerini düşünüyorum. Eğitim çalışmasının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, önemli gündem maddeleri arasında tasarruf oranlarının yükseltilmesi öne çıkıyor. Biz de TEB olarak, ülkemizin de yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmesi için toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi gerektiğini, bunun yolunun da finansal okuryazarlıktan geçtiğini düşünüyoruz. Çocuklara, ev kadınlarına, emeklilere özel içerikler oluşturarak özelleştirdiğimiz TEB Aile Akademisi eğitimleriyle toplumun farklı kesimlerine ulaşıyoruz. Bugün de Bodrum Belediyesi ile bu kapsamda imzalayacağımız protokolün, finansal okuryazar bir toplum olma amacımıza katkı sağlayacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Finansal Okuryazarlık Eğitimi" projesi için imzalar atıldı.

(MB-Y)



11.08.2017 17:50:42 TSI

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