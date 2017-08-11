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Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:58
Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları
Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları
- Bulutlu Mahallesinin sokakları asfaltlandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesinin meydanı ve sokaklarına sıcak asfalt döküldü.
Battalgazi ilçesinde asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde de sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde, mahalle meydanı ve sokaklar asfaltlandı.
Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulan mahalle sakinleri, yapılan asfalt çalışmasından dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.
Mahalle sakinlerinden İlknur Ocak, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Mahallemizin her tarafı çamurdu. Çocuklarımız doğru düzgün oyun oynayamıyordu. Asfalt yapıldıktan sonra daha temiz oldu. Belediyemizden ve Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan ise, yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Daha öncesinde bu mahalle topraktı ve vatandaşlar mağdurdu. Belediye Başkanımız sağ olsun. Buraya alt yapı çalışması yapıldı. Arkasından da asfaltlama çalışması yapıldı. Sokaklarımız tertemiz oldu. İnşallah böyle hayırlı hizmetlerin devamını diliyoruz" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

11.08.2017 17:59:08 TSI
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