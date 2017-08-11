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Gurbetçi çift, Urartu Göz'de sağlığına kavuştu



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Almanya'da yaşayan Kartal çifti, Van Urartu Göz'de Excimer Lazer yöntemiyle sağlığına kavuştular.

Van ve bölgeye yıllardır hizmet veren Urartu Göz, yurt dışından hasta kabul etti. Türk asıllı olup Almanya'da yaşayan Menekşe ve Mümtaz Kartal çifti, Van Urartu Göz'e gelerek Excimer Lazer yöntemi ile sağlığına kavuştular. Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Almanya'da ikamet eden Kartal çiftinin uzun yıllardır miyop ve astigmat rahatsızlığının bulunduğunu belirterek, "Çiftimizin ameliyat öncesi görme keskinlikleri yüzde 20-30 düzeyindeydi. Çiftimize uyguladığımız Excimer Lazer yöntemi ile iki hastamız da yüzde yüz görmeye kavuştular. Urartu Göz olarak, bizleri tercih ettikleri için Kartal çiftine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında güzel günler görmelerini diliyoruz" dedi.

Menekşe ve Mümtaz Kartal çifti ise, yıllardır uzağı görme sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Artık bu durumdan çok rahatsızlık duyduk. Kız kardeşimin tavsiyesi üzerine Van Urartu Göz'e geldik. Kız kardeşimin anlattığı kadar varmış. Doktorumuz bize güven verdi. Çok ilgiliydi. Eşimle birlikte ameliyat olmaya karar verdik ve aynı gün ameliyat olduk. Çok memnun kaldık, iyi ki de gelmişiz" dediler.

Göz sorunu olan herkesin Urartu Göz'e gelmelerini tavsiye ettiklerini anlatan Kartal çifti, "Artık dünyaya ve yaşadığımız yer olan Almanya'ya daha güzel bakabileceğiz" şeklinde konuştular.

(ATL-MSA-Y)



11.08.2017 18:04:35 TSI

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