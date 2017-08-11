YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ağrı'da 301 adet sahte altın ele geçirildi

Ağrı'da 301 adet sahte altın ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde şüphelenerek durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada poşet içerisinde gizlenmiş 301 sahte altın ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli göz altına alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "09 Ağustos 2017 günü Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir araç ilçe merkezinde durdurulmuş ve araç içerisinde yapılan arama sonucu poşet içerisinde 301 adet sahte altın ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sahte altınlarla ilgili yapılan araştırmalarda, araç sürücüsü F.S. ile birlikte Y.K. ve V.Y. isimli 3 şüphelinin, Patnos ilçesinde ikamet eden A.K. ve İ.Y. isimli şahıslardan 135.000 Türk Lirasını aldığı ve araçta bulunan sahte altınları teslim etmek üzere müştekilerin ikametine gittikleri anlaşılmıştır. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda biri ruhsatlı olmak üzere 2 adet tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirilmiştir "denildi.

(AG-AA-Y)



11.08.2017 18:09:17 TSI

NNNN

