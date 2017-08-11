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İpekyolu Belediyesinden 'Halk Günü' toplantısı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'Halk Günü' toplantısı düzelendi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşın sorunlarını ve taleplerini bildirmeleri amacıyla düzenledikleri 'Halk Günü' toplantılarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Toplantı çerçevesinde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşlarımızı konuk etti. Hizmetlerin planlanması ve uygulanması aşamasında vatandaş görüşünün öneminin bilinciyle yapılan bugünde, vatandaşlarımızın sorunları ve istekleri dinlenerek, çözümler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 'Halk Günü'nde, vatandaşlar sorunlarını bizzat Başkan Vekili Öztürk'e iletebilmekten duydukları memnuniyeti de dile getirdiler" denildi.

(MSA-Y)



11.08.2017 18:30:45 TSI

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