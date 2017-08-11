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Edremit'te pompalı dehşeti: 3 yaralı

11 Ağustos 2017 Cuma, 18:32
Edremit'te pompalı dehşeti: 3 yaralı
Edremit'te pompalı dehşeti: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
İki olay da Tuzcumurat Mahallesi'nde Gümrük Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü karşısında meydana geldi. İki olayda toplam 3 kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olaydan sonra biri otomobil, diğeri yaya olarak kaçan iki şüphelinin yakalanmasına çalışıyor.
Bu arada Edremit Emniyet Müdürlüğü, dün gece ilçenin muhtelif noktalarında uygulama yaptı.
(BT-MŞ-Y)

11.08.2017 18:35:10 TSI
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