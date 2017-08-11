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Model kent Akçakoca'da değişim devam ediyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi, kenti güzelleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Merkez cami karşısında montajı gerçekleştirilen "Akçakoca" adını taşıyan siluet çalışması tamamlandıktan sonra bu noktada görsel bir şölen oluşturulacak.

Akçakoca'nın değerinin hızla yükseldiğini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, ilçenin son zamanlarda en çok gelişen ve büyüyen bir yer haline geldiğinin altını çizerek, "Kenti güzelleştirmek ve değerini artırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstiyoruz ki Akçakoca'da yaşayan herkes burada yaşamaktan mutlu olsun. Bunun yolu da daha temiz ve güzelliklerle dolu bir çevreden geçer. Bu nedenle kentin güzelleşmesi adına tüm çabamızı ortaya koyduk. Artık öz çekimler ve fotoğraflar bambaşka şekilde ekrana yansıyacak. Işıklı metal harf yazı çalışmamız bitmek üzere" diye konuştu.

(TT-İÇ)



11.08.2017 18:38:16 TSI

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