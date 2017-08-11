Gümüşhane'de trafik kazası: 6 yaralı
(Fotoğraflı)
İbrahim Yavuz
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bugün ilçeye bağlı Öbektaş Beldesi belde girişinde Engin Koçhan (30) yönetimindeki 34 NF 4069 Plakalı araç ile, Cevdet Karakoç (53) Yönetimindeki 06 ZPS 99 Plakalı araç çarpıştı.
Kazada sürücüler Koçhan ve Karakoç ile 06 ZPS 99 plakalı araçta bulunan Hatice Yıldız (60), Hülya Karakoç (47), Suzan Tulgar (42), Hava Tulgar (16) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(RE-ÖS-Y)
11.08.2017 18:40:31 TSI
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