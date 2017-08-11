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Başkan Uysal BAL liginde şampiyonluk istedi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal, Yaz Futbol Okulu sertifika törenine katılan A Takım teknik heyeti ve oyuncularından BAL Ligi'nde şampiyonluk istedi. "İnanırsak başarırız" diyen Uysal, bu sezon başka alternatiflerinin olmadığını söyledi.

2017-2018 sezonunda yeni adıyla Spor Toto BAL Ligi'nde 4.kez mücadele edecek olan Kdz. Ereğli Belediyespor'da, Belediye ve Kulüp Başkanı Hüseyin Uysal şampiyonluk istedi. Yaz Futbol Okulu sertifika töreninde konuşan ve sözlerine "Kdz. Ereğli şampiyonluğu özledi" diyerek başlayan Uysal, "Bu sene başka alternatif yok. Mazeret, ipe un sermek de yok" ifadelerini kullandığı konuşmasında, "Efendim 2 as oyuncumuz sakattı, kısmet bizden yana değildi mazereti de yok. Sağdan olmadı soldan, soldan olmadı göbekten, ya altından ya üstünden delip geçeceksin. Benim şampiyonluğa inancım tam" şeklinde konuştu.

Uysal sözlerini şöyle sürdürdü.

"Gruplar, rakipler önemli değil. Önemli olan özgüven. Özünüze güvenin. Kimden eksiğiniz var. Sizinle rakip olarak futbol oynayanların karaciğeri daha mı büyük, dalağı daha mı büyük, kalbi daha mı büyük, nabzı sizden daha çok mu atıyor. Önemli olan inanmak. İnanırsak başarırız. Aynı anda, beraber düşünün. Orkestra gibi. Futbol oynarken şiir gibi oynayın, zevk alarak oynayın. Futbolcu arkadaşınızı tribüne malzeme yapmayın. Hocanıza saygılı olun. Şampiyonluktan önemli olan disiplin ve ahlaktır. Ereğli'ye yakışan ve şampiyon takım istiyorum"

Uysal'ın bu konuşmasına, yaz futbol kursu öğrencileri, aileleri ve A takım oyuncu ve teknik heyeti alkışlayarak destek verdiler.

(VK-İÇ)



11.08.2017 18:51:36 TSI

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