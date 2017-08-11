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Sınırı karadan geçemeyince çareyi yüzmekte buldu



Halil Dağ

KIRKLARELİ (İHA) - Bulgaristan'da yabancı uyruklu bir şahıs, sınırı karadan geçemeyeceğini anlayınca çareyi yüzerek yasadışı yollardan Türkiye'ye gelmekte buldu.

Edinilen bilgiye göre, Demirköy ilçesi Beğendik köyünde yabancı uyruklu bir şahıs Mutlu deresinden yüzerek karakola teslim oldu. Konuyla ilgili jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Bulgaristan'dan yasadışı yollardan Türkiye sınırını geçen şüpheli S.Z.P. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri gönderme merkezine teslim edildi.

(HLD-ÖZ-Y)



11.08.2017 19:35:43 TSI

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