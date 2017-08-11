ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sınırı karadan geçemeyince çareyi yüzmekte buldu

11 Ağustos 2017 Cuma, 19:33
Sınırı karadan geçemeyince çareyi yüzmekte buldu

Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Bulgaristan'da yabancı uyruklu bir şahıs, sınırı karadan geçemeyeceğini anlayınca çareyi yüzerek yasadışı yollardan Türkiye'ye gelmekte buldu.
Edinilen bilgiye göre, Demirköy ilçesi Beğendik köyünde yabancı uyruklu bir şahıs Mutlu deresinden yüzerek karakola teslim oldu. Konuyla ilgili jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Bulgaristan'dan yasadışı yollardan Türkiye sınırını geçen şüpheli S.Z.P. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri gönderme merkezine teslim edildi.
(HLD-ÖZ-Y)

11.08.2017 19:35:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli Devlet Hastanesi personelleri engelliler için gönüllü okuyucu oldu
YEREL

KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ PERSONELLERİ ENGELLİLER İÇİN GÖNÜLLÜ OKUYUCU OLDU
Festival ve şenliklerde sigara ödüllü etkinlikler yasaklandı
YEREL

FESTİVAL VE ŞENLİKLERDE SİGARA ÖDÜLLÜ ETKİNLİKLER YASAKLANDI
Istranca Ormanlarına Türk-Bulgar koruması
YEREL

ISTRANCA ORMANLARINA TÜRK-BULGAR KORUMASI
Vali Çiftçi, olimpiyat şampiyonu Süzen'e başarılarının devamını diledi
YEREL

VALİ ÇİFTÇİ, OLİMPİYAT ŞAMPİYONU SÜZEN'E BAŞARILARININ DEVAMINI DİLEDİ
Kesimoğlu Gazi Sezer Özdere'yi ağırladı
YEREL

KESİMOĞLU GAZİ SEZER ÖZDERE'Yİ AĞIRLADI
Hastalara piknik morali
YEREL

HASTALARA PİKNİK MORALİ
Lüleburgaz TSO üyelerine online eğitim
YEREL

LÜLEBURGAZ TSO ÜYELERİNE ONLİNE EĞİTİM