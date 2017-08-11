ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Derebahçe Spor Kompleksine görkemli açılış

11 Ağustos 2017 Cuma, 20:48
Derebahçe Spor Kompleksine görkemli açılış
Derebahçe Spor Kompleksine görkemli açılış

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanan 43 park ve 10 halı sahadan biri olan Derebahçe Spor Kompleksi coşkulu bir törenle açıldı.
AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un gerçekleştirdiği halı saha açılışına, Samsunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Burası çoktan yapılmıştı ancak açılışını anca yapabildik. Öncelikle de yaz ayına getirmek istedik ki, hem açılış yapalım hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir saygı ve sevgi çerçevesi oluşturalım dedik. Ben bu açılıştan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bizim kendi personellerimiz bile bu projeleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bu sıradan bir halı saha değil bir spor kompleksi. Çocuk parkından yürüyüş parkuruna kadar birçok şey var. Hanım kardeşlerimiz sabahları ve akşamları buralarda yürüyüşlerini yaparak spor yapmış olacaklar. Biz 43 tane park yaptık ve şu anda 2.'sini açıyoruz. İlkadım Belediye olarak çok güzel projelere imza atıyoruz. Mütevazilik yapmayacağım. İlkadım altın çağını yaşıyor" dedi.

"Ramazan ayında Selçuklu mimari camisi hazır"
Tok, "Ramazan ayına kadar İlkadım Belediyesinin projelerinden olan cami külliye projemiz de bitmiş olacak. Bu Selçuklu mimari camisinin açılışını da inşallah Ramazan ayında yapmış olacağız. Bunun yanında yeni hizmet binamızda 19 Mayıs 2018 yılında açılacaktır" diye konuştu.
Açılışa ayrıca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nurettin Seven, Samsun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri amatör spor kulüpleri yönetici ve sporcuları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.
(ŞB-SLH-Y)

11.08.2017 20:49:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
OMÜ'nün sivil havacılık çalışmaları
YEREL

OMÜ'NÜN SİVİL HAVACILIK ÇALIŞMALARI
Atakum'da 59. Hayır Çarşısı
YEREL

ATAKUM'DA 59. HAYIR ÇARŞISI
OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği
YEREL

OKA'DAN SAMULAŞ'A YÖNETİM SİSTEMLERİ DESTEĞİ
Samsun Valiliğinden &quot;afiş&quot; açıklaması
YEREL

SAMSUN VALİLİĞİNDEN "AFİŞ" AÇIKLAMASI
Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak
YEREL

ATAKUM AİHL ÖĞRENCİLERİ ALMANYA'DA STAJ YAPACAK
Samsun'da okul servislerine zam yok
YEREL

SAMSUN'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YOK
Başan Yılmaz: &quot;Özel uçak alalım&quot;
YEREL

BAŞAN YILMAZ: "ÖZEL UÇAK ALALIM"
Başkan Tok'u duygulandıran fotoğraf
YEREL

BAŞKAN TOK'U DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan
YEREL

19 MAYIS'IN NEFES KAYNAĞI NEBİYAN
KESK'ten eylem
YEREL

KESK'TEN EYLEM
Yüksel: &quot;Pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız&quot;
YEREL

YÜKSEL: "POZİTİF AYRIMCILIĞI ÖNEMSEMEK ZORUNDAYIZ"
Vali ve başkan tütün dizdi
YEREL

VALİ VE BAŞKAN TÜTÜN DİZDİ
Bafra Sosyal Hizmet Merkezi açıldı
YEREL

BAFRA SOSYAL HİZMET MERKEZİ AÇILDI
Sarıcaoğlu: &quot;Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz&quot;
YEREL

SARICAOĞLU: "KAVAK'TAKİ TÜM CADDE VE SOKAKLARI İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ"
Vali Kaymak: &quot;Birlikte akıl üretmeye çalışacağız&quot;
YEREL

VALİ KAYMAK: "BİRLİKTE AKIL ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"