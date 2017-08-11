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Derebahçe Spor Kompleksine görkemli açılış



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanan 43 park ve 10 halı sahadan biri olan Derebahçe Spor Kompleksi coşkulu bir törenle açıldı.

AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un gerçekleştirdiği halı saha açılışına, Samsunlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Burası çoktan yapılmıştı ancak açılışını anca yapabildik. Öncelikle de yaz ayına getirmek istedik ki, hem açılış yapalım hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir saygı ve sevgi çerçevesi oluşturalım dedik. Ben bu açılıştan mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bizim kendi personellerimiz bile bu projeleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bu sıradan bir halı saha değil bir spor kompleksi. Çocuk parkından yürüyüş parkuruna kadar birçok şey var. Hanım kardeşlerimiz sabahları ve akşamları buralarda yürüyüşlerini yaparak spor yapmış olacaklar. Biz 43 tane park yaptık ve şu anda 2.'sini açıyoruz. İlkadım Belediye olarak çok güzel projelere imza atıyoruz. Mütevazilik yapmayacağım. İlkadım altın çağını yaşıyor" dedi.



"Ramazan ayında Selçuklu mimari camisi hazır"

Tok, "Ramazan ayına kadar İlkadım Belediyesinin projelerinden olan cami külliye projemiz de bitmiş olacak. Bu Selçuklu mimari camisinin açılışını da inşallah Ramazan ayında yapmış olacağız. Bunun yanında yeni hizmet binamızda 19 Mayıs 2018 yılında açılacaktır" diye konuştu.

Açılışa ayrıca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Nurettin Seven, Samsun Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri amatör spor kulüpleri yönetici ve sporcuları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

(ŞB-SLH-Y)



11.08.2017 20:49:58 TSI

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