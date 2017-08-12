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Damızlık inek yarışması düzenlenecek



(Fotoğraflı)

Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, sığır yetiştiricilerini ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla damızlık inek yarışması düzenleyecek.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 25 Ağustos 2017 tarihinde Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarında, Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak holstein ve simental ırkı damızlık inek yarışması düzenleyeceklerini söyledi. Durgun, yarışmanın Tekirdağ'da kaliteli damızlık özelliğe sahip sığır yetiştiriciliği yapan üyeleri ödüllendirmek ve teşvik etmek, ayrıca üyelerin yetiştirdiği kaliteli damızlık özelliğe sahip inek ve düveleri bölge ve ülke genelinde tanıtmak için düzenleneceğini açıkladı.

23-26 Ağustos tarihleri arasında Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarında, birlik olarak stant açacaklarını ve tüm yetiştiricilere birliğin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve ürün tanıtımı yapılacağını bildiren Durgun, "Yapılacak olan damızlık inek yarışmasına birlik üyelerini ve tüm yetiştiricilerimizi davet ediyorum" dedi.



Damızlık inek yarışmasına katılım şartları

Damızlık inek yarışmasına katılmak için, Damızlık Birliği üyesi olmak, simental ve holstein ırkı damızlık ineğe sahip olmak şartı aranıyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 17 Ağustos 2017 tarihinden önce başvuruda bulunmaları gerekiyor.

2 aşamadan oluşan yarışmada ön eleme yetiştiricinin ahırında yapılacak. Ön elemeyi geçen 8 holstein ve 8 simental inek yarışmaya katılacak. Yarışma günü ineklerin nakliyesi birlik tarafından sağlanacak. Yarışma anında yetiştiriciler ineklerinin yanında olacak. Yarışmaya katılan inekler uzman kişiler tarafından değerlendirmeye alınacak.



Ödüller

Yarışmanın birincileri 14-16 Kasım 2017 tarihinde Almanya'daki fuara götürülecek, ikinciler 25-28 Ekim 2017 tarihinde Antalya'da düzenlenen fuara götürülecek, Ayrıca yarışmada 2 adet süt sağım makinesi, 2 ton inek yemi. 16 çuval mısır tohumu, 16 çuval özel buzağı büyütme yemi ve 16 adet yem katkı maddesi, 9 adet çeyrek altın ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.

(HLD-MK-Y)



12.08.2017 08:47:11 TSI

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