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Köşk'te STEM projesi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen STEM projesinin protokol imzaları atıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, imza töreninin ardından "Proje kapsamında yapılacak çalışmalar bütününün neticesinde ilçemizdeki öğrencilerimizin özellikle Matematik, Bilişim, Fen ve Teknoloji derslerinde performans olarak büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eğitimin kalitesinin artırılması için sihirli bir değneye değil, kaliteli bir eğitim kadrosunun yanında öğrenciye yönelik süreğen ve uzun vadeli hedefler koymakla mümkün olacağını vurgulayan Selim Karataş, "Bu projeyle öğretmenler 40 saatlik bir eğitime alınacak ve bu eğitimin ardından öğretmenlerimiz tarafından bu yeni öğretim modeli eğitim öğretim ortamlarında öğrencilere aktarılacak. Diğer bir değişle bu projenin adının 'Yaparak Yaşayarak Öğrenme' modelidir. Yapılan projenin öğrenci başarısındaki etkilerini önümüzdeki yıllarda ilçemizde yükselen başarı grafiğiyle daha net anlaşılacak" dedi.

(OD-MB-Y)



12.08.2017 09:25:29 TSI

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