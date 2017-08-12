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İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında son üç yılda 13 cami bahçesinde çalışmalar yürüttü. Yenilenen cami bahçelerinde şadırvanlar, merdivenler, andezit kaplı sahanlıklar inşa edilirken yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Cami-i Kebir cami bahçesinde çalışmalara başlayan Erzincan Belediyesi bu bölgeye şadırvan, abdesthane, gasilhane ve bir toplantı salonun inşasına başladı.

Yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı mekânlardan biri olan Cami-i Kebir cami bahçesinde bulunan şadırvanı tuvaletleri abdesthaneleri yaklaşık 40 yıllıktı. Burayla ilgi geçtiğimiz yıl bir proje hazırladık ve bu yıl ihale ettik. Camimizin bahçesine bir şadırvan, bir abdesthane, gasilhane ve bir toplantı salonun inşasına başladık. Projenin yaklaşık maliyeti 500.000 TL. Ben şehrimize kazandırılan tüm projelerin hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(FG-AA-Y)



12.08.2017 10:00:02 TSI

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