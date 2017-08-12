YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. okman Hekim'de göğüs kemiği kesilmeden kalp kapak ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor

Lokman Hekim'de göğüs kemiği kesilmeden kalp kapak ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA)  Lokman Hekim Van Hastanesi'nde göğüs kemiği kesilmeden kalp kapağı ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Halil Başel, bazı hastaların göğüs kemiği kesilmesi riskinden dolayı kalp kapağı ameliyatını olmadıklarını belirterek, bu hastaların yıllarca sıkıntı çektiklerini söyledi. Lokman Hekim Van Hastanesi olarak bu tür ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başel, "Salih Yıldız adlı hastamız, yıllardır doktorların önerdiği kalp ameliyatını, göğüs kemiği kesilmesi riskinden dolayı olamamıştır. Hastanemize geldikten sonra kendisiyle görüştük ve bu ameliyatın göğüs kemiğini kesmeden de yapılabileceğini söyledik. Hastamız da bunu öğrenince ameliyat olmaya karar verdi ve yıllarca süren nefes darlığı probleminden kurtuldu" dedi.

Minimal invaziv teknikle yapılan kalp kapak ameliyatlarının Türkiye'de önemli birkaç merkezde yapıldığına dikkat çeken Basel, "Minimal İnvaziv yöntemi ile kalp kapak ameliyatını gerektiği zaman hastanemizde yapacak teknik ve malzeme alt yapısına sahibiz. Daha öncede bu tür ameliyatları Van'da yaptık. Amacımız, bu tür ameliyatların ilimizde yapıldığını ve böyle rahatsızlığı olan vatandaşların rahatlıkla hastanemize gelerek ameliyat olabileceklerini duyurmaktır" şeklinde konuştu.

Salih Yıldız adlı vatandaş ise, ameliyat sonrası kendisini iyi hissettiğini belirterek, bu tür ameliyatların artık Van'da yapılmasının bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

(ATL-ŞAK-Y)



12.08.2017 10:20:31 TSI

NNNN

