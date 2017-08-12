Sutopu bölgesel lig grup müsabakaları Mersin'de başladı
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MERSİN (İHA) - Türkiye Sutopu Federasyonu 2017 sezonu faaliyet programında yer alan U17 sutopu bölgesel grup müsabakaları Mersin'de başladı.
11-13 Ağustos 2017 tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek U17 sutopu bölgesel grup müsabakalarına Antalyaspor, Masus Spor, Mersin Mert Spor, Mersin Meskispor, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ve 9 Eylül Üniversitesi takımlarından 105 sporcu mücadele edecek. İlk gün maçlar kıyasıya mücadeleye sahne olurken, bugün de müsabakalar devam edecek.
(KRY-Y)
12.08.2017 10:42:01 TSI
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