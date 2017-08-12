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Gülnar Meydancık Kalesi'ne ulaşım artık daha kolay



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesini Akdeniz'e bağlayan tarihi Meydancık Kalesi ve Emirhacı-Beydili yollarını genişleterek asfalt döktü. Yeni asfalt yolla hem tarihi ve turistik kaleye ulaşım daha kolay hale geldi hem de yöre halkının ürünlerini çevre ilçelere daha rahat götürmelerinin önü açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı yol genişletme ve asfaltlama çalışmasıyla Gülnar'ın önemli tarihi değerlerinden biri olan Meydancık Kalesi'ne turizm hareketinin önü açıldı. Yeni asfalt yol, Beydili Mahallesi sakinlerinin de yıllardır özlemini çektikleri yol gereksinimini giderdi.

Mahalle halkı, yollarının asfaltlanmasıyla birlikte ürünlerini daha düzenli şekilde çevre ilçelere götürebileceklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, önümüzdeki yıl Beydili-Pambucak-Sipahili yolunun da genişletilip yeniden asfaltlanmasıyla beldeye tarım, turizm, hayvancılık ve turfanda sebzecilik açısından da hareketlilik geleceğini kaydettiler. Üreticiler, yolun ulaşılabilir ve iyi olmasının, üreticilerin girdi maliyetini azaltacağından üretime teşvik edeceğini de dile getirdiler.

(KYM-Y)



12.08.2017 10:42:34 TSI

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