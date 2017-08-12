ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gülnar Meydancık Kalesi'ne ulaşım artık daha kolay

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:39
Gülnar Meydancık Kalesi'ne ulaşım artık daha kolay
Gülnar Meydancık Kalesi'ne ulaşım artık daha kolay

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesini Akdeniz'e bağlayan tarihi Meydancık Kalesi ve Emirhacı-Beydili yollarını genişleterek asfalt döktü. Yeni asfalt yolla hem tarihi ve turistik kaleye ulaşım daha kolay hale geldi hem de yöre halkının ürünlerini çevre ilçelere daha rahat götürmelerinin önü açıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı yol genişletme ve asfaltlama çalışmasıyla Gülnar'ın önemli tarihi değerlerinden biri olan Meydancık Kalesi'ne turizm hareketinin önü açıldı. Yeni asfalt yol, Beydili Mahallesi sakinlerinin de yıllardır özlemini çektikleri yol gereksinimini giderdi.
Mahalle halkı, yollarının asfaltlanmasıyla birlikte ürünlerini daha düzenli şekilde çevre ilçelere götürebileceklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar, önümüzdeki yıl Beydili-Pambucak-Sipahili yolunun da genişletilip yeniden asfaltlanmasıyla beldeye tarım, turizm, hayvancılık ve turfanda sebzecilik açısından da hareketlilik geleceğini kaydettiler. Üreticiler, yolun ulaşılabilir ve iyi olmasının, üreticilerin girdi maliyetini azaltacağından üretime teşvik edeceğini de dile getirdiler.
(KYM-Y)

12.08.2017 10:42:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Su, Mersin Limanı'nda incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ SU, MERSİN LİMANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Sutopu bölgesel lig grup müsabakaları Mersin'de başladı
YEREL

SUTOPU BÖLGESEL LİG GRUP MÜSABAKALARI MERSİN'DE BAŞLADI
Vali Su'dan İl Emniyet Müdürüne iade-i ziyaret
YEREL

VALİ SU'DAN İL EMNİYET MÜDÜRÜNE İADE-İ ZİYARET
Vali Su'dan taksicilere sürpriz ziyaret
YEREL

VALİ SU'DAN TAKSİCİLERE SÜRPRİZ ZİYARET
Başkan Tollu'dan Kur'an öğrenen çocuklara hediye
YEREL

BAŞKAN TOLLU'DAN KUR'AN ÖĞRENEN ÇOCUKLARA HEDİYE
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı
YEREL

MERSİN'DE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Başarılı polis çocuklarına ödül
YEREL

BAŞARILI POLİS ÇOCUKLARINA ÖDÜL
Vali Su'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
YEREL

VALİ SU'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Mersin'de 149 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

MERSİN'DE 149 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Öğrenim yardımı başvuruları 15 Ağustos'ta başlıyor
YEREL

ÖĞRENİM YARDIMI BAŞVURULARI 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Mersin'de tiyatroya gitmeyen kalmayacak
YEREL

MERSİN'DE TİYATROYA GİTMEYEN KALMAYACAK
Tekli: &quot;Ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz&quot;
YEREL

TEKLİ: "ARA ELEMAN DEĞİL, ARANAN ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ"
Binlerce Tarsuslu Bülent Serttaş ile coştu
YEREL

BİNLERCE TARSUSLU BÜLENT SERTTAŞ İLE COŞTU
Türkiye'ye örnek olacak Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK KEMALPAŞA SANAYİ SİTESİ'NİN TEMELİ ATILDI
Sokakta çalışan çocuklara para vermeyin
YEREL

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA PARA VERMEYİN