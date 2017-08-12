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Vali Su, Mersin Limanı'nda incelemelerde bulundu



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Uluslararası Limanı'nı (MIP) ziyaret ederek, limanın işleyişi hakkında bilgi aldı.

Vali Su'ya incelemelerde, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk ve Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Frans Jol ile diğer yetkililer eşlik etti. Su, ilk olarak Mersin Uluslararası Limanı'nı tanıtan ve liman hakkında teknik bilgiler içeren sinevizyon gösterimini izledi. Ardında liman İşletmeleri yetkilisi Kerem Kavrar, limanın işleyişi hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. Burada konuşan Su, Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz çanağı için büyük önem taşıyan ve geniş kapasiteye sahip limanın kentin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesinde büyük rol aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Su, römorkörle liman içerisinde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Su, limandaki incelemesinin ardından Mersin-Adana D-400 karayolu liman, hal kavşağı arasında yapımı devam eden yolun, yapım ve genişletme çalışmalarını da yerinde inceledi. Şantiye binasında, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Meski, Telekom ve yüklenici firma yetkililerinden yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında brifing alan Su, Mersin'in önemli projelerinden biri olan yol yapım çalışmasının tamamlandığında, liman trafiğinde yoğunluğun azalacağını ve Mersin'e birçok açıdan değer katacağını belirtti.

(KRY-Y)



12.08.2017 11:23:39 TSI

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