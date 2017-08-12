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KMÜ'ye 3 bin 341 yeni öğrenci geliyor



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KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için bin 548'i lisans, bin 793'ü ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 341 öğrenci yerleşti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2017 ÖSYS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversitelere yerleşen öğrenci sayıları da belli oldu. Sonuçlara göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için bin 548'i lisans, bin 793'ü ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 341 öğrenci yerleşti. Sonuçların ardından Eğitim, İslami İlimler, Kamil Özdağ Fen ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için belirlenen kontenjanlarda yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılırken Edebiyat Fakültesinde yüzde 95, Mühendislik Fakültesinde ise yüzde 80 doluluk yaşandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, sonuçların bütün öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Rektör Akgül, "KMÜ ailesi olarak yeni öğrencilerimizle yeni bir döneme başlayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizi tercih eden ve bu ailenin ferdi olarak üniversitemize yerleştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversitemiz çatısı altında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(MD-İP-Y)



12.08.2017 11:41:38 TSI

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