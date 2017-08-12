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Vali Merak, çevre yolu çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Fahri Meral, yapımı devam eden çevre yolu batı kavşağında bulunan şantiye ve yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Şantiye sahası ve yol çalışmalarını Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karayolları 33. Şube Şefi Tahsin Başünlü ile birlikte yerinde inceleyen Vali Meral, şirket yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Karaman'ın önemli projelerinden olan çevre yolu projesi, toplam olarak 21 kilometre uzunluğunda olup, tamamlandığında Karaman'ı daha modern bir ulaşım imkânına kavuşturarak, şehir içi trafiğini de rahatlatacak. Ayrıca üzerinde akıllı kavşakların ve viyadüklerin bulunduğu çevre yolu, görsel açıdan da Karaman'ın çevresini güzelleştirecek.

(MD-İP-Y)



12.08.2017 11:43:05 TSI

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