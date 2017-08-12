ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Merak, çevre yolu çalışmalarını inceledi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:41
Vali Merak, çevre yolu çalışmalarını inceledi
Vali Merak, çevre yolu çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Fahri Meral, yapımı devam eden çevre yolu batı kavşağında bulunan şantiye ve yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Şantiye sahası ve yol çalışmalarını Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karayolları 33. Şube Şefi Tahsin Başünlü ile birlikte yerinde inceleyen Vali Meral, şirket yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Karaman'ın önemli projelerinden olan çevre yolu projesi, toplam olarak 21 kilometre uzunluğunda olup, tamamlandığında Karaman'ı daha modern bir ulaşım imkânına kavuşturarak, şehir içi trafiğini de rahatlatacak. Ayrıca üzerinde akıllı kavşakların ve viyadüklerin bulunduğu çevre yolu, görsel açıdan da Karaman'ın çevresini güzelleştirecek.
(MD-İP-Y)

12.08.2017 11:43:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KMÜ'ye 3 bin 341 yeni öğrenci geliyor
YEREL

KMÜ'YE 3 BİN 341 YENİ ÖĞRENCİ GELİYOR
Yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'a veda etti
YEREL

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KARAMAN'A VEDA ETTİ
Başkan Muğlu: &quot;Çiftçilerimize hizmet için gece gündüz çalışıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN MUĞLU: "ÇİFTÇİLERİMİZE HİZMET İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"
KMÜ'ye yeni doktora programı ve anabilim dalı
YEREL

KMÜ'YE YENİ DOKTORA PROGRAMI VE ANABİLİM DALI
Viranşehir heyeti Karaman'a geldi
YEREL

VİRANŞEHİR HEYETİ KARAMAN'A GELDİ