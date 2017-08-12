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Edebali, kentsel dönüşümü yerinde anlatıyor



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Teferrüç Mahallesi sakinlerine bölgede hayata geçirilecek kentsel dönüşümü anlattı.

Yıldırım'ın yarınlarının şekilleneceği kentsel dönüşüm çalışmaları için Teferrüç Mahallesi'nde hak sahiplerini Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde ağırlayarak bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek dönüşümün ayrıntılarını yerinde anlattı. Dönüşümün felsefesi olan gönüllüğün sağlanması için Teferrüç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Edebali, projenin detaylarını aktararak vatandaşların sorularını cevapladı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Teferrüç'te yeni bir yaşamın başlayacağını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Teferrüç kentsel dönüşüm projesinin 33 bin 678 metrekarelik bölümünü oluşturan 1. etap dönüşüm projesi tamamlandığında bölgedeki 134 konutta yaşayan 2 bin 156 vatandaşın modern ve güvenli evlere kavuşacak. 344 modern konutun yer alacağı projede ayrıca 17 bin 370 metrekarelik alanda turizm bölgeleri de bulunacak" dedi.

Edebali, "Ön değerlendirmeler ve sahada toplanan veriler ışığında Teferrüç Mahallesi'nin ihtiyacı olan kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için en detaylı araştırmaları yaparak ideal projeyi oluşturma çalışmalarımızı tamamladık. Yeşil cennet Uludağ'ın korunmasına önem veriyoruz. Birinci derece deprem bölgesinde olduğumuz bilinciyle dayanıksız ve kalitesiz yapı stokumuzu gelecekte yaşanması mümkün doğal afetler karşısında hazırlamalı, bunun için de kentsel dönüşümü mecburiyet olarak görmeliyiz. Kentsel dönüşümde mekanları değil hayatları değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



12.08.2017 11:44:04 TSI

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