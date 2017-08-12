Simav'da yol genişletme ve asfaltlama çalışması
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Samat köyü, yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Simav'a 9 kilometre uzaklıkta bulunan bin 150 rakımlı Samat köyünün dar ve virajlı yollarında yapılan genişletme çalışmaları, aynı güzergahta bulunan köylerin araç sürücülerini de sevindirdi.
Samat Köyünde uzun yıllar muhtarlık yapan Nurullah Dönmez, köy yolunun yapımının bir çok kazayı önleyeceğini belirtti. Dönmez, "Samat köyümüzün dar ve virajlı yolu yıllardır yapımı için bekliyordu, İl Özel İdaremiz, Kaymakamlığımız ve Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bir çok trafik kazasının yaşandığı dar yolumuzun virajları genişletildi, asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Yeni yolumuzun yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi (MEİ-EFE)
12.08.2017 12:02:37 TSI
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