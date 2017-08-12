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İletişim Karavanı mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, İletişim Karavanı ile Odunpazarı'nı mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Odunpazarı Belediyesi, İletişlim Karavanı ile Odunpazarlılarla bir araya geliyor. Odunpazarını mahalle mahalle gezen İletişim Karavanı, hafta içi semt pazarlarında vatandaşlarla bir araya geldi. Bugüne kadar sonu Kocakır Mesire Alanı, Çarşamba Pazarı, Kırmızıtoprak'taki Cuma Pazarı, Botanik Park, Emek Kapalı Pazar Yeri ve Ihlamurkent Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İletişim Karavanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda gezici kütüphane olarak görev yapan İletişim Karavanı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturulmasına yardımcı oluyor.

(MSY-Y)



12.08.2017 12:29:49 TSI

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