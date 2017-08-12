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Odunpazarı Belediyesi anne ve çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi anne ve çocuklardan oluşan toplam 100 kişilik grubu pikniğe götürdü.

Odunpazarı Belediyesi "Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı" için çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Emek Oyuncakevi ve Kütüphanesi öğrencileri, velileri ve Emek Mahalleli kadınlar için Regülatör'de piknik düzenledi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı piknikte, anne ve çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Regülatörde gönüllerince eğlenerek stres atan anne ve çocuklar, Odunpazarı Belediyesi Botanik Park'ı gezdi. Gün boyu arkadaşları ile oyunlar oynayan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Pikniğe katılan anneler ve çocuklar, etkinliği düzenleyen Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti. Yetkililer ise bu aktivitelerin tekrarlanacağını bildirdi.

(MSY-Y)



12.08.2017 12:30:05 TSI

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