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Gaziantep Üniversitesi'nin müthiş tercih başarısı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:44
Gaziantep Üniversitesi'nin müthiş tercih başarısı
Gaziantep Üniversitesi'nin müthiş tercih başarısı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi lisans programlarında yüzde 98'lik doluluk oranını yıl da yakaladı. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Ek yerleştirmelerle yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşacağız" dedi.
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 2017 ÖSS tercih döneminde ÖSYM tarafından Gaziantep Üniversitesi'ne lisans düzeyinde 4 bin 90 kontenjan verildiğini ve sınav sonuçlarına göre 3 bin 977 öğrencinin tercihiyle GAÜN'ün yüzde 98'lik doluluk oranını yakaladığını vurgulayarak, "Ek yerleştirmelerle lisans programlarında yüzde yüzlük doluluğu yakalayacağız" dedi. Meslek liselerinden önlisans programlarına sınavsız geçişlerin kaldırılması nedeniyle bu yıl tüm üniversitelerin ön lisans programlarında tercih edilme oranının büyük oranda düşüş kaydettiğini ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Buna rağmen 6 bin 10 kontenjanımızın 4 bin 158'i tercihlerle dolarak, yüzde 70 oranındaki doluluk oranına ulaştık. Ön lisans programlarında da ek yerleştirmelerle önemli bir orana ulaşacağız" diye konuştu.
Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesinin yanı sıra, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, Gaziantep Eğitim, Güzel Sanatlar, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Mimarlık, Nizip Eğitim ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde yüzde yüzlük doluluk oranının gerçekleştiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, Mühendislik Fakültesinin ise Gıda, Tekstil, Optik- Akustik Bölümü dışındaki bölümlerde de yüzde yüzlük doluluk oranının yakalandığını, boş kontenjanların da ek yerleştirmelerle dolmasının beklendiğini sözlerine ekledi. Dünyanın 107 ülkesinden 3 bin 750 uluslararası öğrencisiyle Gaziantep Üniversitesinin Türkiye'de İngilizce, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim veren tek üniversitesi olduğunu hatırlatan Rektör Gür, "Bu yıl 420 yabancı öğrenci daha alarak, uluslararası üniversitesi özelliğimizi daha da güçlendireceğiz. Güçlü akademik kadrosuyla kalitesinden ödün vermeyen üniversitemiz, iyi doktor, öğretmen, mühendis yetiştirmenin yanı sıra, vatanını, milletini seven, kutsal değerlerine bağlı gençleri ülkemize kazandırmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.
(OE-Y)

12.08.2017 12:47:20 TSI
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