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Salihli üretim anlamında kendine yetiyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:03
Salihli üretim anlamında kendine yetiyor
Salihli üretim anlamında kendine yetiyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Salihli halini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Hal esnafı ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken, Salihli'nin üretim anlamında kendi talebini karşılayan bir ilçe haline geldiğini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve ilçelerde hal ve hal depolarının denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesini ziyaret eden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Halis Satılmış, hal esnafı ve çalışanlarıyla buluştu. Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Satılmış, Manisa genelinde 5 hal bulunduğunu hatırlatan Satılmış, "Bunun dışında hal depolarımız var. Buraları sık sık ziyaret ederek esnafımızın sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Üreticinin malının hale girip girmediğini sorguluyoruz. Amacımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bize verdiği talimatlarla tüm Manisa halkına hizmetleri en iyi şekilde iletmek. Gece gündüz, bu denetimlerimiz devam edecek" dedi.

"Başa oynayacak durumdayız"
Daire Başkanı Satılmış'a ve Başkan Cengiz Ergün'e kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Hal Esnafı Fatih Köse ise, "En ufak sıkıntımızda onlara hemen ulaşabiliyoruz. Büyükşehir yetkililerinin yanımızda olduğunu hissetmek bizim için çok önemli. Şu an dükkanımızda bulunan bütün sebze meyvelerimiz Salihli'deki üreticilerimizin kendi malları. Dışarıdan buraya gelen mal yok. Burada 43 dükkan var. Sadece bizim dükkanımıza ortalama 40-50 ton ürün giriyor. Biz il genelinde beş hal içinde başa oynayabilecek duruma sahibiz. Kendi talebimizi karşılıyoruz. Arkamızda Halis Başkanımız, Cengiz Başkanımız olduktan sonra sıkıntımız yok" dedi.

Üreticiye el kitabı geliyor
Daire Başkanı Halis Satılmış, üreticinin bilinçlendirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hal bildirimleri ve hal kayıt sisteminin ne işe yaradığına dair geçmiş yılarda bir broşür yapmıştık. Bunu kitapçık haline getireceğiz. Hal esnafımızla görüşüp, hangi bölgede ne ürünler var bunları tespit edip bilgilendirme toplantıları yapacağız. Üreticiyi, malını nerden alıp nereye götürmesi gerektiği konusunda bilgilendireceğiz" diye konuştu.
(SC-Y)

12.08.2017 13:05:30 TSI
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