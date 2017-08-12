Fatsa'da abartı egzoza geçit yok
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Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, trafiği tehlikeye düşüren modifiyeli ve abartı egzozu bulunan araçlara gerekli cezai işlemleri yapacaklarını söyledi.
Yüksek ses çıkartan egzozları bulunan ve araçları ile trafiği tehlikeye düşüren otomobiller üzerinde ilçede denetimleri sıklaştıracaklarını belirten Öztürk, "Şehrimizdeki insanlarımız bu tür araçlardan son derece rahatsız. Bu konularda bizlere çok sayıda şikayet geliyor. Vatandaşlarımız bu tür araçların Fatsa ilçemizde istemiyorlar. Bu tür araçları olan arkadaşlara tavsiyem, bu tür davranışlardan uzak durmalarıdır. Aksi takdirde bizler onların karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu konuya da ağırlık veriyoruz. Bu tür araçlara trafikte istedikleri gibi dolaşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimsenin çevreyi rahatsız etmeye hakkı yok. Bunlarla ilgili denetimleri sıklaştıracağız ve her zaman yapacağız. Ben başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız bu konuda hassasiyetle çalışacağız" dedi.
(AA-SLH-Y)
12.08.2017 13:07:09 TSI
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