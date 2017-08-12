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Heykeltıraş Murat Alınak: "Sizlerden dileğim bu savaş gerilimini acilen durdurun"



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ERZURUM (İHA) - Geçmiş yıllarda Orta Doğunun en büyük insan hakları anıtını yapan Heykeltıraş, Ressam, Mimari Tasarımcı ve Sanat Yazarı olan Murat Alınak, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'a çağrıda bulunarak, "Sizlerden temennim bu savaş gerilimini bireysel olarak bir an önce acilen durdurun" dedi.

Geçmişte nükleer silah karşıtı bir sanatçı olarak Hiroşima, Negazaki ve Halepçe için anıt projelerini hazırlayan Heykeltıraş Murat Alınak, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un' a evrensel hakkaniyet ışığında başta ABD olmak üzere uluslar arası platformda, siyasi, ekonomik, coğrafi ve jeostratejik bağlamda bütün maddi ve manevi değerlerin ve bunların doğurduğu uluslar arası problematik sorunsalların karşılıklı olarak küresel barışın ışığında, barışçıl diyaloglarla ve müzakerelerle çözümleneceğini, bu fırsatın insanlık için altın değerinde olduğunu hatırlatarak, barış çağrısında bulundu.

"Unutulmasın 2. Dünya Savaşı bütün Dünya insanlığı için tarif edilemez çok büyük acılar ve büyük ekonomik yıkımlara ve felaketlere sebep oldu. Dileğim dünya insanlığın bu tür acıları bir daha yaşamamasıdır" diyen Alınak, "Kuzey Kore Devlet Başkanı olarak sizlere ve değerlerinize saygı duyuyorum; Şuna inanıyorum ki Kuzey Kore Devlet Lideri Kim Jong-Un olarak barış görüşmeleri ve mevcut gerilimlerin çözümü için ABD ye Beyaz Saraya giderseniz, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın sizleri büyük bir şükranla ve saygınlıkla Beyaz Sarayın merdivenlerinde karşılayacağını, bireysel olarak, barış, saygı ve sevgi için elinden gelen bütün çabaları sergileyeceğine inanıyorum. Bir sanatçı olarak, Dünya liderleri arasında bireysel girişim ve iletişimlerin çok önemli olduğuna inanıyorum; bu olgunun ABD halkı ve Kuzey Kore halkı için ve bütün dünya insanlığının barışı ve selameti için kutsal bir görev olduğunun inancındayım." şeklinde konuştu.

(ERZ-AA-Y)



12.08.2017 13:12:04 TSI

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