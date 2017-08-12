ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Heykeltıraş Murat Alınak: "Sizlerden dileğim bu savaş gerilimini acilen durdurun"

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:09
Heykeltıraş Murat Alınak: "Sizlerden dileğim bu savaş gerilimini acilen durdurun"
Heykeltıraş Murat Alınak: "Sizlerden dileğim bu savaş gerilimini acilen durdurun"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Geçmiş yıllarda Orta Doğunun en büyük insan hakları anıtını yapan Heykeltıraş, Ressam, Mimari Tasarımcı ve Sanat Yazarı olan Murat Alınak, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'a çağrıda bulunarak, "Sizlerden temennim bu savaş gerilimini bireysel olarak bir an önce acilen durdurun" dedi.
Geçmişte nükleer silah karşıtı bir sanatçı olarak Hiroşima, Negazaki ve Halepçe için anıt projelerini hazırlayan Heykeltıraş Murat Alınak, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un' a evrensel hakkaniyet ışığında başta ABD olmak üzere uluslar arası platformda, siyasi, ekonomik, coğrafi ve jeostratejik bağlamda bütün maddi ve manevi değerlerin ve bunların doğurduğu uluslar arası problematik sorunsalların karşılıklı olarak küresel barışın ışığında, barışçıl diyaloglarla ve müzakerelerle çözümleneceğini, bu fırsatın insanlık için altın değerinde olduğunu hatırlatarak, barış çağrısında bulundu.
"Unutulmasın 2. Dünya Savaşı bütün Dünya insanlığı için tarif edilemez çok büyük acılar ve büyük ekonomik yıkımlara ve felaketlere sebep oldu. Dileğim dünya insanlığın bu tür acıları bir daha yaşamamasıdır" diyen Alınak, "Kuzey Kore Devlet Başkanı olarak sizlere ve değerlerinize saygı duyuyorum; Şuna inanıyorum ki Kuzey Kore Devlet Lideri Kim Jong-Un olarak barış görüşmeleri ve mevcut gerilimlerin çözümü için ABD ye Beyaz Saraya giderseniz, ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın sizleri büyük bir şükranla ve saygınlıkla Beyaz Sarayın merdivenlerinde karşılayacağını, bireysel olarak, barış, saygı ve sevgi için elinden gelen bütün çabaları sergileyeceğine inanıyorum. Bir sanatçı olarak, Dünya liderleri arasında bireysel girişim ve iletişimlerin çok önemli olduğuna inanıyorum; bu olgunun ABD halkı ve Kuzey Kore halkı için ve bütün dünya insanlığının barışı ve selameti için kutsal bir görev olduğunun inancındayım." şeklinde konuştu.
(ERZ-AA-Y)

12.08.2017 13:12:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bebeklerde ilk diş çıkarma dönemine dikkat
YEREL

BEBEKLERDE İLK DİŞ ÇIKARMA DÖNEMİNE DİKKAT
Hamilelik yorgunluğuna dikkat
YEREL

HAMİLELİK YORGUNLUĞUNA DİKKAT
Saç ekiminde acı hissiyatına dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE ACI HİSSİYATINA DİKKAT
Büyükşehir Kavak Konutları'nın temelini attı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAVAK KONUTLARI'NIN TEMELİNİ ATTI
Otobüsün tavanına gizlenen 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

OTOBÜSÜN TAVANINA GİZLENEN 5 BİN 180 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Erzurum'da yabancı uyruklu 18 göçmen yakalandı
YEREL

ERZURUM'DA YABANCI UYRUKLU 18 GÖÇMEN YAKALANDI
Erzurum'da 'Yaşlılara Evde Bakım' projesi
YEREL

ERZURUM'DA 'YAŞLILARA EVDE BAKIM' PROJESİ
Palandöken Belediyesi'nde toplu açılış coşkusu yaşanacak
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NDE TOPLU AÇILIŞ COŞKUSU YAŞANACAK
Öfke hastalık değil bir durumdur
YEREL

ÖFKE HASTALIK DEĞİL BİR DURUMDUR
Milletvekili Aydemir: &quot;BB. Erzurumspor'a başarılar diliyoruz&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR: "BB. ERZURUMSPOR'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kaymakam Turan, bronz madalyalı sporcuyu kabul etti
YEREL

KAYMAKAM TURAN, BRONZ MADALYALI SPORCUYU KABUL ETTİ
Erken ergenlik dönemine dikkat
YEREL

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİNE DİKKAT
Göz tansiyonu problemine dikkat
YEREL

GÖZ TANSİYONU PROBLEMİNE DİKKAT
Saç ekiminde planlamaya dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE PLANLAMAYA DİKKAT
ETÜ doktora öğrencilerine YÖK bursu imkanı sağlandı
YEREL

ETÜ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖK BURSU İMKANI SAĞLANDI