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Başkan Karaçoban'dan şehitler için taziye



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Trabzon ve Batman'daki hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitler için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Karaçoban mesajında: "Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini gösteren 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 askerimiz şehit edilmiştir. Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen güvenlik güçlerimizin acısı milletçe yüreğimizi dağlamaktadır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız. Bu ülkenin birlik beraberlik duyguları hiçbir zaman çözülemeyecek kadar kökleşmiştir. Bu insanlık dışı, hain ve alçak saldırıyı nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Hiçbir kalleş saldırı, hain pusu milletimizi beraber yaşama kararlığından, bölünmez bütünlüğünden döndüremeyecektir. Milletimiz, bölücülere karşı kahramanca görev yapan bu vatan evlatlarını minnetle, şükranla anacak ve asla unutmayacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

(SC-Y)



12.08.2017 13:20:51 TSI

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