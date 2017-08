YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersinli'den 16'ncı yıl mesajı:

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı. 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti ile Türkiye'nin büyük değişimler yaşadığını ifade eden Mersinli, "Türk siyasi tarihine güneş bir doğan AK Parti ile Türkiye büyük bir atılım dönemi yaşamıştır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü nedeni ile AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli bir mesaj yayımladı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte Türkiye'nin resmen bir çağ atladığını ifade eden Mersinli, "Türk siyasi tarihine bir güneş gibi doğan Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin bölgesinde ve Dünya genelinde daha güçlü bir ülke olmasını sağlamıştır. Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin her bir köşesini adeta devasa bir şantiyeye çeviren AK Parti hükümeti Türkiye'de hizmet kalitesini büyük ölçüde arttırarak Türk Milletinin refah seviyesinin yükselmesi için tüm gücüyle çalışmıştır. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluş günü yapmış olduğu konuşmada 'AK Parti'nin kurulması ile birlikte Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözü hala kulaklarımızda yankılanırken, o söz ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan ekonomik ve fiziki değişimler çok ciddi bir biçimde belli olmaktadır. İçerisinde PKK, DAİŞ ve FETÖ gibi birçok hain gruplarının olması rağmen, terörle mücadeleden asla ödün vermeden yoluna devam eden AK Parti hükümeti 2002 yılında bu yana girmiş olduğu tüm seçimleri açık ara birinci olarak kazanmış, Türkiye'de yaşayan her iki kişiden birinin oyunu almayı başarmıştır. Terörle mücadele anlamında ciddi ve kararlı adımlar atan AK Parti hükümeti, 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Demokrasisinin en hain saldırısını yaşamış ve bunu 80 milyon tek yürek olarak bastırmış FETÖ Terör örgütü mensupları bugün adalet karşısında hesap vermektedirler. 16 Temmuz itibarı ile hükümetimiz kararlı adımlar atarak Devletimizi FETÖ mensuplarından temizlemek için çalışmalar yapmıştır. Bu millet bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu cennet vatanı asla hainlere teslim etmeyecektir." dedi.

Türk siyasi tarihinde sürekli olarak ilkleri başaran AK Parti hükümetlerinin, 16 yıldan bu yana Türkiye'nin uluslararası arenada daha iyi ve söz sahibi olarak temsil edilmesini sağladığını kaydeden Mersinli, "2000'li yılların başlarında İMF'den gelecek olan kredilere muhtaç olan Türkiye, AK Parti Hükümetinin izlediği doğru ekonomi politikası ile İMF'ye tüm borçlarını ödemiş ve bu gün Uluslar Arası Para Fonu'na borç verebilecek duruma gelmiş bir ülkedir. Gerek sağlık, gerek ulaşım, gerek teknoloji alanında birçok hizmetlerin kalitesini yükselten Türkiye, Dünyada ki birçok ülke ile hem teknolojik hem de ekonomik olarak eş değer seviyeye gelmiştir. Kuruluşunun ardından Ülkemizin her bir metrekaresinde olduğu gibi Şehzadeler şehri Manisa'da AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan yatırımlardan en iyi şekilde faydalanmıştır. Bugün yapılmış olan duble yollar, Toplu Konutlar, hastane binaları, okul binaları, şuan yapımı devam eden ve önümüzdeki yıl içerisinde açılacak olan 560 yataklı bölge hastanesi, 400 yataklı Merkez Efendi Hastanesi, Adliye Binası, Diş Hastanesi ve bunun gibi bir çok hizmet AK Parti Hükümetleri döneminde kazandırılmıştır. Bugün kuruluşunun 16'ncı yılını kutlamış olduğumuz AK Parti ile ülkemiz yarınlara daha güzel ve güvenle bakmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar, gerek Türkiye çapında gerekse Manisa'da, davamıza gönül vermiş ve hizmet etmiş olan tüm büyüklerimizi saygı ile anıyorum, vefat etmiş olanlara Rabbimden rahmet diliyor, AK Parti ile daha güzel ve daha aydınlık yarınlar diliyorum" şeklinde konuştu.

12.08.2017 13:30:10 TSI

