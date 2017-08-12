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Sıralar öğrenciler için yenileniyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:43
Sıralar öğrenciler için yenileniyor
Sıralar öğrenciler için yenileniyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce İsmetpaşa Ortaokulu'nda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında zarar gören, deforme olan ve kullanılmayacak durumda ki öğrenci sıraları okulların açılmasına kısa bir süre kala yenilenerek, öğrenciler için hazırlanıyor.
İsmetpaşa Ortaokulu, okul yönetimi yaz aylarında okulun eksiklerini gidermek ve yeni gelecek öğrenciler ile mevcut öğrencilerin daha nezih bir ortamda eğitim görmesi için tatile çıkmayarak çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda okulda bulunan deforme olan, kırılan ve kullanılamayacak durumda olan sıralar yenilenmeye başladı. Okula getirilen malzemelerle birlikte yeniden dizayn eden sıralar son olarak verniklenerek kullanışlı hale getirildi.
TEOG başarısı böyle geliyor
İsmetpaşa Ortaokulu TEOG'da liselere 20 öğrenci sokarak rekor kırmıştı. Okul yönetimi hafta sonu, yaz tatili dinlemeden okulun 2017-2018 eğitim-öğretim yılına hazır olması için elinden geleni yaptı. Yeni öğrenciler ile mevcut öğrenciler yepyeni bir okul beklemeye başladı.
(TT-İÇ)

12.08.2017 13:46:35 TSI
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