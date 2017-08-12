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Yaz spor okulu sona erdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:48
Yaz spor okulu sona erdi
Yaz spor okulu sona erdi

(Fotoğraflı)

Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaz spor okulu sona erdi.
GESTAŞ sponsorluğunda Bayramiç Belediyesi tarafından açılan yaz okulu tamamlandı. Törende konuşan Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Çocuklarımız ne kadar sağlıklı, ne kadar disiplinli ve ahlaklı olursa, gelecekte toplumumuz da o kadar sağlıklı, ahlaklı ve disiplinli olur. Bundan dolayı yaz okulunu önemsiyoruz. Yaz okulunda 8 branşta 461 öğrencimiz spor yaptı. Bir ay süreyle hem bedenen, hem ruhen, sağlıklı kalmak için buradalar. Ben bundan dolayı geleceğin gençleri çocuklarımızı kutluyorum" dedi.
GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, "Biz GESTAŞ olarak, Çanakkale'mizin evlatlarına, geleceğimize, yüzümüzün aydınlığı çocuklarımıza, her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu alanda yapılan tüm projelerin içinde, severek, isteyerek yer alacağız ve almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kursiyerler yaz okulu eğitiminde öğrendiklerini sergiledi. Ardından kursiyerlere sertifika verildi. Bayramiç Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda 40 gün boyunca 461 çocuk, 8 branşta eğitim aldı.
(MŞ)

12.08.2017 13:50:51 TSI
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