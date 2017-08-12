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Sinema Festivali'nde "Çalgı Çengi İkimiz" filmi güldürdü

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:04
Sinema Festivali'nde "Çalgı Çengi İkimiz" filmi güldürdü
Sinema Festivali'nde "Çalgı Çengi İkimiz" filmi güldürdü

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali'nde başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Zihni Göktay ve Ayhan Taş'ın paylaştığı "Çalgı Çengi İkimiz" adlı komedi filmi izleyenleri güldürdü.
Yeni sezon filmi "Çalgı Çengi İkimiz" adlı komedi ile devam eden Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali yoğun ilgi görüyor. Bozüyüklüler hep birlikte açık havada sinema izlemenin tadına varırken "Çalgı Çengi İkimiz" adlı komedi filmini izlerken de eğlenerek haftanın stresini ve yorgunluğunu attı. Festivalde bu akşam gösterilecek, Kurtuluş Savaşı yıllarında 120 çocuğun ülkemizin birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına göstermiş olduğu fedakârlığı anlatan tarihi "120" adlı filmin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Festival kapsamında 'Olanlar Oldu' adlı komedi filmi 13 Ağustos 2017 Pazar günü, 'Sen Benim Herşeyimsin' adlı komedi filmi 14 Ağustos 2017 Pazartesi günü, 'Dağ 2' adlı tarihi drama filmi 15 Ağustos 2017 Salı günü ve son olarak ta 'Recep İvedik 5' adlı komedi filmi 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü gösterilecek. Film festivali boyunca vatandaşların festival alanına olan ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla film saatinden önce 19:00 ile 21:00 saatleri arasında ve film bitiminde olmak üzere 4 hat olarak düzenlenen servis otobüsleri de vatandaşların festival alanına olan ulaşımını kolaylaştırıyor.
(FSİ-Y)

12.08.2017 14:07:17 TSI
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