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Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kamyonetin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mesude Perek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet G. (55) idaresindeki yabancı plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hikmet O. (20) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanırken, diğer sürücüler tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(YC-İP-Y)



12.08.2017 14:20:44 TSI

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