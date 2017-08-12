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Simav Halk Eğitim Merkezi'nden üniversitelere 39 öğrenci



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla Halk Eğitim Merkezi'ne devam eden öğrencilerden 39'unun üniversitelere yerleştiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Soy, Mihriban Kabak, Merve Taşan ve Büşra Ergenç'in Tıp Fakültesine yerleştiği belirtilen listede bir çok önemli dalda fakülte, üniversite ve yüksek okullar bulunuyor.

Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim-Bir Sen Simav İlçe Başkanı Halil Aktay, üniversiteye hazırlık kurslarında, etkili kararlı ve düzenli çalışmanın karşılığını aldıklarını ifade etti. Aktay, "Üniversitelere giriş sınavı için açmış olduğumuz kurslarda, hem öğretmenlerimizin gayretli çalışmaları. Hem de gençlerimizin azimli hazırlıkları, başarıya ulaşmamıza vesile oldu. Halk Eğitim Merkezimizde sınava hazırlanan gençlerimizden 4 Tıp Fakültesi, 3 Diş Hekimliği, 1 Hukuk Fakültesi, 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 2 Mimarlık, 3 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (1'i İngilizce), 1 Sınıf Öğretmenliği, 1 İngilizce Öğretmenliği, 1 İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 2 Ebelik (1'i Tam Burslu), 1 Beslenme ve Diyetetik, 1 İlahiyat, 2 İslami İlimler Fakültesi, 1 Gerontoloji Bölümü, 1 İşletme, 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 1 Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler, 1 Sosyoloji, 1 Halkla İlişkiler ve Reklam, 1 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, 1 Harita Kadastro, 1 Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı, 2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 1 İlahiyat Önlisans, 1 Diş Protez Teknolojileri, 1 Halkla İlişkiler ve 1 Sigortacılık ve Risk Yönetimi olmak üzere 39 gencimizi üniversitelere yerleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren amirlerimize, emek veren öğretmenlerimize ve azimli gayret gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize üniversite eğitimlerinde başarılar diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)



12.08.2017 14:24:48 TSI

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