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Artuklu Belediyesi sokakları temizliyor



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak yürütülen sokakların deterjanlı ve tazyikli suyla yıkanması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Artuklu belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Sokaklara evimiz gibi bakıyoruz sloganından hareketle başlatılan temizlik çalışmalarıyla Artuklu'da temizlenmeyen sokak, cadde, mahalle bırakmamayı hedefleyen Artuklu Belediyesi, temizlik çalışmalarını büyük titizlikle yürüyor. Yalnızca çöplerin alınması ve sokakların süpürülmesiyle hijyenin yeterli ölçüde sağlanmadığını düşünen Artuklu Belediyesi, bakteri üremesini engellemek için ilçenin belli noktalarını deterjanlı ve tazyikli suyla yıkıyor" denildi.

(MA-AKK-Y)



12.08.2017 14:31:36 TSI

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