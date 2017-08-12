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Başkan Toprak: "75 Bin nüfusun hakkını 30 kişiye feda etmeyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 27 nolu S.S. Minibüsçüler Kooperatifi (Ofis) üyelerinin yaptıkları iş bırakma eylemi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Belediyesi toplantı salonunda basın mensupları ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek, hem şehir içi hem de Kahta Adıyaman arasında yaşanan ulaşım sıkıntılarını ve yüksek fiyat uygulamasını sert bir dille eleştirdi.

Başkan Toprak, yaptığı basın açıklamasında 75 bin nüfuslu Kahta halkının hakkını, 30 kişiye feda etmeyeceğini belirterek, Kahta'ya yakışmayan toplu taşımacılık anlayışının sona ermesi gerektiğini savundu.

Başkan Toprak, "Bu kooperatifin üyeleri mağdur olduklarını iddia ederek, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren bu kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcımız Hamza Özer ile görüşerek bazı taleplerde bulundu. Her güzergaha 2 Ofis, 1 Belediye aracının çıkış yapmasını istemişler. Ayrıca Belediyenin toplu taşımacı ücreti ile kooperatifin belirlediği ücretin eşitlenmesini ve yüzde 50 zam yapılmasını talep etmişler. Bende Başkan Yardımcımıza halkımızın gelir seviyesinin düşük olduğunu ve 1 lira ile ulaşımı sağlayacağımızı ve şuan için herhangi bir artışın mümkün olmadığını söyledim. Kahta Belediyesi olarak halkımızın hak ve menfaatlerini ve memnuniyetini düşünmek zorundayız. Kahta'ya yakışmayan toplu taşımacılık anlayışı sona ermeli, çağa uygun, konforlu ve sürekli denetlenen toplu taşıma anlayışıyla hizmet vermeliyiz" dedi.

(HT-AHM)



12.08.2017 15:28:12 TSI

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