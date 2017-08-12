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Sur'da hac heyecanı yaşanıyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Yüzlerce hacı adayı kutsal topraklara gitmeden önce alışveriş yapmak için Sur'da hac malzemeleri satan dükkanlara gidiyor. Hac ibadeti sırasında gerekli olan ihram ve diğer aksesuarların yanı sıra hediyelik olarak alınan seccade, tespih, esans, yüzük, zemzem takımı, başörtüsü ve misvak ürünlerin fiyatı da marka ve kalitesine göre değişiyor.

Diyarbakır'da yüzerce hacı adayı kutsal topraklara gitmeden önce alışveriş yapmak için tarihi Sur ilçesinde hac malzemeleri satan dükkanlara gidiyor. Esnaf, hacı adaylarının her türlü ihtiyacını karşılamak için hazırlığını yaparken, ibadet sırasında hacı adaylarına gerekli olan ihram ve diğer aksesuarların yanı sıra hediyelik olarak alınan seccade, tespih, esans, yüzük, zemzem takımı, başörtüsü ve misvak gibi ürünlerin fiyatı da marka ve kalitesine göre değişiyor.



Hacı adaylarına gerekli tüm malzemeler

Yaklaşık 3 yıldır Suriçi'nde hac malzemeleri satışı yapan Salih Toprak, Hac aylarında hareketliliğin yaşandığı ifade etti. Toprak, "Ürünleri İstanbul, Konya gibi şehirlerden temin ediyoruz. Hac aylarında özellikle tespih, seccade, esans gibi hediyelik eşyalar alınıyor. Hacı adaylarının ihtiyacı olan bütün malzemeler burada mevcut. Zemzem suyu da satıyoruz. İstanbul'da ithalatçı firmalar üzerinden alıyoruz. Bundan on yıl öncesine göre işlerimiz olmuyor ama yine de hac mevsiminde hareketlilik yaşanıyor" dedi.

(EEI-AKK-Y)



12.08.2017 15:43:35 TSI

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