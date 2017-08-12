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MSKÜ Spor Bilimleri yetenek sınavı yapıldı

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne alınacak öğrencilerin yetenek sınavları yapılırken, toplamda kız ve erkek 800 öğrenci sınavlarda ter döktü.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine alınacak 280 kadın ve erkek öğrenci için 800 aday değişik yetenek sınavlarında ter döküyor. Bugün yapılan koşu parkurunda kadınlar 100 ve 800 metre, erkekler ise 100 ve Bin 500 metre koşusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencisi olabilmek için ter döktü.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, "Spor Bilimleri Fakültesine öğrenci alabilmek için öncelikli olarak adaylardan sporcunun özgeçmişi kriterlerini alıp bunları değerlendirdik. Üç gün boyunca kayıtlar yapıldı ve ardından sporcuların özgeçmiş puanları değerlendirildi ilgili komisyonlar tarafından. Bunları internet ortamında ilan ettik. Bugün itibari ile uygulama sınavı var. Uygulama sınavına erkek adaylar 673, kadın adaylar ise 127 kişi olmak üzere toplamda 800 aday üniversitemiz spor bilimleri fakültesine öğrenci olabilmek için mücadele ediyorlar. Kazanan adaylarımızdan 280 kişinin Spor Bilimleri Fakültesi'nin değişik bölümlerine girmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz böyle bir koşu parkuruna katılabilmek için kayıtlarını yaptırdıktan sonra kadın adaylarımız 100 ve 800 metre koşu yapmak zorundalar. Erkek adaylarımız ise 100 ve Bin 500 metre koşu üzerinden değerlendiriliyorlar. Koşu sınavının genel değerlendirme içerisindeki oranına baktığımızda bu yüzde 30'unu ifade ediyor. Ama diğer taraftan sporcu özgeçmiş puanları ile gelen adaylarımızın genel dağılım içerisinde ortalaması yüzde 70 olarak alınıp ÖSYM'den almış oldukları puanlar çerçevesinde bu şekilde bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar" dedi.

(BT)



12.08.2017 15:44:26 TSI

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