ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MSKÜ Spor Bilimleri yetenek sınavı yapıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:42
MSKÜ Spor Bilimleri yetenek sınavı yapıldı
MSKÜ Spor Bilimleri yetenek sınavı yapıldı
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne alınacak öğrencilerin yetenek sınavları yapılırken, toplamda kız ve erkek 800 öğrenci sınavlarda ter döktü.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine alınacak 280 kadın ve erkek öğrenci için 800 aday değişik yetenek sınavlarında ter döküyor. Bugün yapılan koşu parkurunda kadınlar 100 ve 800 metre, erkekler ise 100 ve Bin 500 metre koşusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencisi olabilmek için ter döktü.
MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy, "Spor Bilimleri Fakültesine öğrenci alabilmek için öncelikli olarak adaylardan sporcunun özgeçmişi kriterlerini alıp bunları değerlendirdik. Üç gün boyunca kayıtlar yapıldı ve ardından sporcuların özgeçmiş puanları değerlendirildi ilgili komisyonlar tarafından. Bunları internet ortamında ilan ettik. Bugün itibari ile uygulama sınavı var. Uygulama sınavına erkek adaylar 673, kadın adaylar ise 127 kişi olmak üzere toplamda 800 aday üniversitemiz spor bilimleri fakültesine öğrenci olabilmek için mücadele ediyorlar. Kazanan adaylarımızdan 280 kişinin Spor Bilimleri Fakültesi'nin değişik bölümlerine girmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz böyle bir koşu parkuruna katılabilmek için kayıtlarını yaptırdıktan sonra kadın adaylarımız 100 ve 800 metre koşu yapmak zorundalar. Erkek adaylarımız ise 100 ve Bin 500 metre koşu üzerinden değerlendiriliyorlar. Koşu sınavının genel değerlendirme içerisindeki oranına baktığımızda bu yüzde 30'unu ifade ediyor. Ama diğer taraftan sporcu özgeçmiş puanları ile gelen adaylarımızın genel dağılım içerisinde ortalaması yüzde 70 olarak alınıp ÖSYM'den almış oldukları puanlar çerçevesinde bu şekilde bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlar" dedi.
(BT)

12.08.2017 15:44:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fethiye'de uçurumda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
YEREL

FETHİYE'DE UÇURUMDA MAHSUR KALAN TATİLCİ KURTARILDI
Dalaman'da park halindeki araç yandı
YEREL

DALAMAN'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI
Odun hırsızı fotokapana yakalandı
YEREL

ODUN HIRSIZI FOTOKAPANA YAKALANDI
Bodrum'da 'Finansal Okuryazarlık' eğitimi için protokol imzalandı
YEREL

BODRUM'DA 'FİNANSAL OKURYAZARLIK' EĞİTİMİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL

FETHİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA
Dalyan Kanalındaki kirlilik tepki çekti
YEREL

DALYAN KANALINDAKİ KİRLİLİK TEPKİ ÇEKTİ
Odun Hırsızı Fotokapana Yakalandı
YEREL

ODUN HIRSIZI FOTOKAPANA YAKALANDI
CHP'li Demir'den yol açıklamalası
YEREL

CHP'Lİ DEMİR'DEN YOL AÇIKLAMALASI
Muğla'da 37 ByLock'cuya operasyon
YEREL

MUĞLA'DA 37 BYLOCK'CUYA OPERASYON
Milas'ta internet kafe ve oyun salonlarına denetim
YEREL

MİLAS'TA İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARINA DENETİM
Türk turizmine müjde
YEREL

TÜRK TURİZMİNE MÜJDE
Milas'ta 100 yılın buluşu MİTSO'nun rüyası oldu
YEREL

MİLAS'TA 100 YILIN BULUŞU MİTSO'NUN RÜYASI OLDU
Bodrum Belediyesi dalış ekibi eğitimlerini sürdürüyor
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ DALIŞ EKİBİ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kamu hastaneleri 'Akıllı Hastane'ye geçiyor
YEREL

KAMU HASTANELERİ 'AKILLI HASTANE'YE GEÇİYOR