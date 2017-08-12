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Niğde'de Ekonomi Ödülleri sahiplerine verildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) ve Niğde Ticaret Borsası (NTB) işbirliği ile düzenlenen 'Ekonomi Ödülleri' programına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Niğde'de ticaret hayatında 30,40 ve 50. yıllarını dolduran iş adamlarına plaket verdi.

Bir otelde düzenlenen programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Belediye Başkan vekili Rıfat Özkan, kamu kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde'ye havaalanı yapılmasını, Enerji ihtisas bölgesinin açılması, Ulukışla kuru yük garının açılması, sanayinin geliştirilmesi ticaret sektörü ve Niğde turizminin gelişimi konusunda oda olarak çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, Niğdeli iş adamlarını tebrik ederek istatiksel veriler açıkladı. Hisrcıklıoğlu, Dünyada tek olan barkodlu çek sistemini destek vererek devletin bu uygulamaya geçmesiyle karşılıksız çeklerin oranında büyük düşüş yaşandığını açıkladı. Başkan Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye'de iş yeri açılışı yüzde 3 arttı. Niğde'de ise yüzde 7 yani Niğde'de heves var, umut var para kazanacağız diye iş yeri aılıyor. Türkiye'de ihracaat ilk ayda yüzde 8 artmış, Niğde'de ise yüzde 14. Protestolu olan senetler son 1 yılda Türkiye'de yüzde 16 enflasyon kadar olmuş normal. Niğde'de se -13 geçen yıldan daha az protestomuz var. Devletimiz bir sistem geliştirdi. Barkodlu çek. O barkodu okuduğunu zaman özgeçmişi ortaya çıkıyor. Borcunu ödüyor mu?, borcuna sadık mı?, kredi kartını ödüyor mu?, çeki karşılıksız çıkar mı? diye takip edebiliyor. Yani eskisi gibi hayali atış yapmıyor. Bu aşı tuttu barkodlu çek. 1 yıl önceye baktığımız zaman karşılıksız çekler yüzde 31 düştü, Niğde'de ise yüzde 67 aşağı düştü" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkan vekili Rıfat Özkan birer konuşma yaparak plaket alan iş adamlarını tebrik ettiler.

Hisarcıklıoğlu daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ve yedek parça üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti.

(YE-SK)



12.08.2017 16:00:55 TSI

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