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ASİMDER'den yetkililere çağrı

- "Sarıkamış Şehitliği'ne gereken hassasiyeti gösterelim"



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele ve Dayanışma Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, Sarıkamış Şehitliği'nin görüntüsünün içler acısı olduğunu belirterek, yetkililerden gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vatan için canlarını veren Sarıkamış şehitlerinin bulunduğu şehitliğin, durumunun içler acısı olduğunu belirten ASİMDER Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş, "Bizim için canlarını, mallarını, çocuklarını düşünmeden, vatan sağ olsun diyerek göğüslerini düşmana karşı siper eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ne mutlu o anne ve babalara ki, sizin gibi evlatları bu vatana kurban verdi. Buradan Kars'ın Sarıkamış Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum:

"Bu şehitliğimizin temizliğine, yapılarına, yıkılan, kırılan yerleri şehit panosu silinen yazılarına neden önem vermiyorsunuz. Lütfen bu vatan için canlarını fedan eden aziz şehitlerimizin bulunduğu mekanlara gereken hassasiyeti gösterelim" diye konuştu.

(ATL-ŞAK-Y)



12.08.2017 16:09:38 TSI

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