Fethiye'de uçurumda mahsur kalan tatilci kurtarıldı
(Fotoğraflı)
Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde çıktığı yürüyüşte yolunu kaybederek uçurumda mahsur kalan tatilci UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; üniversite öğrencisi Naci Kara (20), karayolu ulaşımı olmayan Kelebekler vadisine yürüyerek gitmek istedi. Faralya Mahallesindeki patikadan yoldan yürüyüşe başlayan Kara, yolunu kaybederek uçurumda mahsur kaldı. Kara saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE ), Fethiye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Mahalleye gelerek üniversite öğrencisinin mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, yamacın üzerine iple iniş istasyonu kurdu. Yaklaşık 50 metrelik inişin ardından ekipler, Kara'yı mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtardı.
(MY-MB-Y)
12.08.2017 16:11:22 TSI
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