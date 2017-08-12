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Karacabey Tarım İşletmesi'nde görev değişikliği

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:21
Karacabey Tarım İşletmesi'nde görev değişikliği
Karacabey Tarım İşletmesi'nde görev değişikliği

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürü olarak görev yapan Şefaattin Zeybek getirildi. Bir yıldır Karacabey Tarım İşletmesi görevini yürüten Ahmet Karakeçe Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü görevine getirildi.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gelmesinin ardından TİGEM bünyesindeki bazı Tarım İşletmesi Müdürlerinin de görev yerleri değiştirildi.
1 yılı aşkın süredir Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünü yürüten Ahmet Karakeçe, Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne getirilirken, Karakeçe'den boşalan makama ise Çukurova Tarım İşletmesi Müdürü olarak görev yapan Şefaattin Zeybek atandı. Zeybek'in önümüzdeki hafta Bursa'ya gelmeyi planladığı öğrenildi.

Karacabey Tarım İşletmesi
Bin 300 yılında Çiftlikat-ı Hümayun adı ile kurulan 1926 yılında Ziraat Vekâletine devredilerek, Karacabey Harası olarak faaliyetlerde bulunan 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa-Balıkesir Karayolunun 70'inci kilometresinde bulunan Karacabey Tarım İşletmesi 87 bin 442 dekarlık alanda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi
İşletme 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulmuş, 1915 yılında Hara, 1928 yılında Sultansuyu Harası adını aldı. 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde Doğu Anadolu Bölgesi, Malatya İli, Akçadağ İlçesi hudutları içerisinde 27 bin 077 da'lık alanda faaliyetlerini sürdürüyor.
(UGR-

12.08.2017 16:24:33 TSI
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