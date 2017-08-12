Azmin ve inancın zaferi
- Görme engelli Uğur üniversite sınavında Türkiye 268 ncisi oldu
(Fotoğraflı)
İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3,5 yaşında geçirdiği hastalık sonucunda görme yetisini kaybeden Enerjisa Bandırma Fen Lisesi öğrencisi Uğur Baran Altun, üniversite sınavında büyük başarı elde etti.
Uğur Baran Altun, TM3 türünde 515.92617 puan alarak Türkiye 268.si oldu ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tam Burslu- İngilizce Bölümünü kazandı. Annesi Müzik Öğretmeni Aliye Altun ile birlikte Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil'i ziyaret eden Uğur Baran; üniversite sınavına hazırlık sürecini ve geleceğe dair neler hedeflediğini Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil ile paylaştı. Milli Eğitim Müdürü Kılıçgil ise öğrenciyi ve ailesini tebrik ederek eğitim hayatında başarılar diledi.
12.08.2017 16:25:24 TSI
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