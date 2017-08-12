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Fizyo Spor Merkezi açıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:49
Fizyo Spor Merkezi açıldı
- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:
- "Kayseri'ye yakıştı"
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
- "Büyükşehir Belediyesi bu şehrin konforunu ve kalitesini artırmayı ve bu şehirde sağlıklı ve huzurlu insanların yaşamasını sağlamayı amaçlıyor"

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan; sağlık sorunları yaşamış ve sağlık kurumlarında tedavisini tamamlamış vatandaşlara, fizyoterapistler eşliğinde spor ve egzersizler ile destek vermeyi amaçlayan Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi törenle açıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan bir tesisi daha Kayseri'ye kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fizyo Spor Merkezi'nin vermiş olduğu hizmetlerle ilgili tanıtım filminin ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, Fizyo Spor Merkezi'nin romatolojik ve nörolojik hastalara hizmet verdiğini belirtti. Merkezin, Anadolu'da bu alanda ilk olduğunu ifade eden İşlertaş, projesinde ve yapımında desteklerini esirgemeyen Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti. Fizyo Spor Merkezi'nin ilk üyelerinden Fatma Belkıs Yaşar da konuşmasında, 22 yıldır MS hastası olduğunu ve Fizyo Spor Merkezi'ne geldikten sonra üç haftada evin içinde bastonu atıp yürümeye başladığını söyledi. Dimdik durmayı öğrendiğini, artık ev işlerini yapmaya başladığını dile getiren Yaşar, "Daha önce evden dışarı yalnız çıkamıyordum, şimdi kendi kendime çıkıyorum. Bize bu imkanı veren Büyükşehir Belediyemize binlerce teşekkür ediyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına ilkleri ve tekleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yine bir ilk olan prestijli bir projesini hizmete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi'nin Türkiye'de örneği olmadığını vurgulayan Başkan Çelik, "Bu kapsamda bir spor merkezi bulunmuyor. Ama pek çok vatandaşımız böyle tesislere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçtan hareketle şehrimize bu tesisi kazandırdık. Üstelik çok kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu şehrin konforunu ve kalitesini artırmayı ve bu şehirde sağlıklı ve huzurlu insanların yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Yapmış olduğumuz pek çok çalışmanın asıl gayesi bu. Eğitime, kültüre, sanata, spora ağırlık vermemizin, insana yatırım konusu üzerinde hassasiyetle durmamızın nedeni bu. Aslolan bu şehirde yaşayanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların temini. Çünkü biz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle insanlar için şehirler tasarlıyoruz ve bu doğrultuda hizmetler üretiyoruz. Fizyospor Klinik Pilates Merkezi işte bu anlayışın ürünlerinden birisidir. Bu merkezde uzman fizyoterapistler kontrolünde, Ortopedik, Nörolojik, Romatizmal ve Kalp-Akciğer hastalarının yanı sıra Gebelik, Geriatri hastaları için Klinik Pilates Hizmeti verilecektir. Hekimlerimizin spor ve eksersiz yapmalarını istediği hastalarımızın artık gidecekleri bir yer olmuştur. Bu hastalarımız sağlıklı spor ve egzersiz yapma imkanına kavuşmuştur. Aldığımız hayır duaları ne denli isabetli bir yatırım yaptığımızı da göstermektedir" dedi. Başlangıçta erkeklere ve kadınlara hizmet vermesi düşünülen merkezin yoğun ilgi nedeniyle sadece bayanlara hizmet verdiğini ifade eden Başkan Çelik, bundan sonra açacakları sosyal yaşam merkezlerinin içinde bir üniteyi fizyo spor merkezi yapacaklarını kaydetti.
Açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında Başkan Mustafa Çelik'in şahsında Fizyo Spor Merkezi için emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız, yaşadığımız rahatsızlıkları en hafife indirmek ve daha konforlu bir yaşam sürdürmek için bu tür merkezlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Vali Süleyman Kamçı açılışta burada yaptığı konuşmada, devletin güvenlik, asayiş, yargı gibi kritik alanlarda önemli hizmetler icra ederken, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik diğer hizmetleri de en modern şartlarda sunduğunu, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için gerek merkezi gerekse yerel yönetimler aracılığıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Açılışı gerçekleştirilen Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi'de, sağlık sorunları yaşamış ve sağlık kurumlarında tedavisini tamamlamış vatandaşlara, fizyoterapistler eşliğinde spor ve egzersizler ile destek vermeyi amaçladıklarını ifade eden Vali Kamçı, merkezin kente hayırlı olmasını temenni etti. Uzman personel eşliğinde, haftanın 6 günü hizmet verecek olan bu merkezin, vatandaşların iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacağı kanaatinde olduğunu ifade eden Vali Kamçı, "Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezinin yapımını ve hizmetin sunulmasını üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, Merkezin hayırlı uğurlu olmasını ve vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşmasına vesile olması diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler Fizyo Spor Merkezi'ni gezerek verilen hizmetleri yerinde gördü. Fizyo Spor Klinik Pilates Merkezi'nin açılışına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.
(TB-SK)

12.08.2017 16:51:41 TSI
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