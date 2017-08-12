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Derinlerdeki Samandağ projesi



(Fotoğraflı)



Hikmet Say

HATAY (İHA) - Hatay'da Derinlerdeki Samandağ projesi ile su altındaki güzellikler fotoğraflanacak.

Samandağ'da tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında su altı yaşamının zenginliği, ilçedeki dalış noktaları, el değmemiş koyları ile ilgili bir proje hazırlayan Samandağ Kaymakamlığı, bu proje kapsamında su altı görüntü yönetmeni ve dalış eğitmeni Tahsin Ceylan ve asistanları Mehtap Akbaş Çiftçi, Mahmut İğde ile beraber Kel Dağı ile Musa Dağı'nın muhtelif yerlerindeki koylarda dalışlar yaptı.

Yapılan çalışma çerçevesinde, su altında çekilen fotoğraflar hem kitaplaştırılacak hem fotoğraflardan oluşan bir sergi açılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, kitap çalışmasının Kasım ayında bitirilmesi hedeflendiğini belirterek, ilçenin hem dalış noktaları hem de el değmemiş koyları açısından önemli bir turizm potansiyeli barındırdığını, hedeflerinin bu yerlerin doğal özelliklerini kaybetmeden koruyup turizme kazandırmak olduğunu ifade etti.

(ELF-Y)



12.08.2017 17:02:56 TSI

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