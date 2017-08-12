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Başkan Kayda: "Salihli'ye 3 yılda, 200 milyonluk yatırım yaptık"



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Belediye başkanlığı görevinde geçen 40 aylık sürede hayata geçirdiği projeleri düzenlediği basın toplantısında tek tek anlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kentte 3 yılda 200 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salihli'ye hizmet etmenin kendileri için ibadet olduğuna vurgu yapan Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte 3 yılda toplam 200 milyonluk dev yatırımlara imza attıklarını vurguladı. Salihli halkına verdiği tüm sözleri yerine getirdiğine işaret eden Başkan Kayda, 40 ayda Salihli'ye kazandırılan hizmetleri ve yatırımları şöyle özetledi:

"30 Mart 2014'te bana verilen görevde üçte ikilik süreyi tamamladık. Manisa Cengiz Ergün ile Salihli bizimle değişiyor. Büyükşehir yasasıyla birlikte 25 mahalleden 102 mahalleye çıktık. 27 kilometrekareden 1306 kilometrekareye hizmet alanı genişledi. Salihli Belediyesi'nin 2013 yılında 110 milyon 2016 yılında 79 milyon bütçesi var. Beldelerden gelen borç 12 milyondu, bu borcu ödedik. Salihli Büyükşehir Yasası ile Birlikte 95Binden 160Bine çıktı. Büyükşehir'de Cengiz Ergün'e, Salihli'de Zeki Kayda'ya yetki verdiniz. 40 aylık süre içinde bugüne kadar görülmemiş dev projelere imza attık. Organize Sanayi Bölgesi, üniversite, Modern Pazaryeri, spor salonu ve yüzme havuzu, masal ormanıyla Salihli pırıl pırıl olacak."

Kamyon Garajı, Gümüş Kafe ve Karaağaç mezarlığını hizmete açarak göreve başladığını dile getiren Başkan Kayda, "Yılların sorunu olan dur-geç köprülerini Cengiz Ergün Başkanımla birlikte yeniledik ve hizmete açtık.5 Eylül Üniversitesi sözünü vermiştim. 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdik ve eğitime başlıyor. Kapalı Spor Salonu ve Yarı olimpik Yüzme Havuzu projemizde itirazlar oldu, yargıya taşıdılar. 10,5 milyon maliyetle gençlerimizin ve Salihli halkımızın hizmetine açtık. Atış poligonunu yaptık. Türkiye'nin yedinci, Ege bölgesinin ikinci büyük poligonu. Mahallelerimize sağlık evi ve muhtarlık binaları kazandırdık. Kırveli Mahallemizde hizmete açtık. Sarıpınar, Mersinli ve Kabazlı Mahallemizde çalışmalar sürüyor. Modern Pazaryeri, 500 Araçlık Otopark ve 60 Bedesten dükkanı ile modern bir pazaryeri inşaatına başladı. Hızla çalışmalar tamamlanıyor. Proje bize 35 milyon TL'ye mal olacak. Gaziler, Kocaçeşme, Fevzipaşa caddelerinde çalışmalar başladı. Yılların bitmeyen yağmur suyu çilesine Cengiz Ergün ile son veriyoruz. Salihli'de 25 kilometrelik hatta 21 milyonluk maliyetle yağmur suyu projesi başladı ve 500 günde bitecek. Eğitimci bir belediye başkanı olarak projelerimizi ona göre şekillendiriyorum. Masal kahramanlarını içeren ve sosyalleşmede faydası olacak bir masal parkını ortaya attık. Projeyi Cengiz Ergün başkanıma söyledim ve o da kabul etti. 38 bin metrekarelik alanda Masal Ormanı Parkı çalışmaları başladı. Şüheda, Avar ve Atatürk Caddelerinde prestij çalışmaları başladı. Alt yapı, aydınlatma, cep otoparkları ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapılacak. Salihli tüm bu projeler ile kent kimliği kazanıyor. Şehir içi ulaşım modernleşti. Şehir içinde toplu ulaşım yeni nesil çevreci araçlarla yapılıyor. Büyükşehir ile birlikte Salihli'ye vizyon kazandırdık. 44 mahalleye ulaşım hizmeti veriliyor. Manisa Büyükşehir, Kula ve Salihli Belediyesi İşbirliğinde Türkiye'nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği'ni kurduk. Jeopark sayesinde turizm gelirlerimiz artacak. Kula'daki volkanik oluşumları, Adala Kanyonu, Sindel'deki Ayak İzleri Jeopark sayesinde dünya turizmine tanıtılacak. Adala Mahallesi'nde, Atatürk evini Jeopark Belediyeler Birliği bütçesinden restore ediyoruz." şeklinde konuştu.

Lidya uygarlığına başkentlik yapan ve tarihte ilk altın paranın kullanıldığı Sart Mahallesinin tanıtılması noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Kayda, " Lidya Altını Ülke sempozyumu yaptık. Salihli OSB'de bin 335 dönüm araziyi 2. etap kamulaştırma çalışmaları ile 11 ayda tamamladık. Kamulaştırmanın tamamlanmasıyla yer tahsislerine başladık. 21 firma müracaat etti, 7 firma ile sözleşme imzaladık. OSB'de arıtma tesisini 3 milyon maliyetle tamamladık. Projeler kapsamında altyapısını yeniliyor, 60-70 li yıllardan kalan dağıtım şebekelerini yeni borularla değiştiriyoruz. Doğal gaz için meclisten yetki aldık. 24 Kasım 2016 tarihinde doğal gaz dosyamızı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye teslim ettim. Salihli Enerji Bakanlığı tarafından doğal gaz kapsamına alındı. Salihli doğal gaza kavuşuyor. Gıda Bankası'na 2015 Haziran ayında hizmete açtık. Bin 500 kişi Gıda Bankası'ndan ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir'inde açtığı Gıda Bankası'ndan 560 kişi faydalanıyor. İnsanlarımızı rencide etmeden yardım ediyoruz. Şiiri ikindileri başta olmak üzere kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veriyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamında Salihli'de ilk defa iftar sofraları kurduk, geleneksel ramazan etkinlikleri düzenledik. Kemer Köy pazarını açtık. Spor'a ve sporcuya önem verdik. Bin 350 lisanslı sporcumuz var. 17 amatör spor kulüplerine destek oluyoruz. Voleybol Takımımız birinci ligde mücadele ediyor, futbol takımımızın bu sezon iyi işler başaracağına inanıyoruz" dedi.

MASKİ ile birlikte işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Kayda, "Bağcılar ve Yenipazar'da yeni sondaj kuyuları açtık. Su sıkıntısına son vereceğiz. Vatandaşlarımızdan sabır istiyorum. 70 mahallenin taş döşeme çalışmalarını tamamladık. Toplam 657 bin metrekare 16 milyon maliyetle taş döşeme, 560 bin metrekare 12 milyon maliyete mal oldu. 200 milyon liralık yatırım ile Büyükşehir ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yapılan projeler. Birlikten güç doğar. Salihli halkına hizmet etmenin keyfini ve gururunu yaşıyoruz. 10 yılda sadece hayvan barınağı kamyon garajı ve hayvan pazarı yapılmış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile ekibine, kendi ekibime tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Geriye kalan 20 ayda söz verdiğiniz tüm projelerimizi bitireceğiz. Salihli'yi seviyorum. Salihli hizmet etmek bizim için ibadet etmek gibidir." ifadelerini kullandı.

(BA-SC)



12.08.2017 17:03:43 TSI

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