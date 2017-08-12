YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Keli Zaferspor'da ikinci Sarı dönemi

Keli Zaferspor'da ikinci Sarı dönemi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa 1. Amatör Küme ekiplerinden Keli Zaferspor, geçtiğimiz sezon Teknik Direktör olarak görev yapan Hakan Sarı ile yeniden el sıkıştı.

Manisa 1. Amatör Küme'de Salihli'yi temsil edecek olan ve transfer çalışmalarına devam eden Keli Zaferspor'da, Teknik Direktör olarak Hakan Sarı ile yeniden anlaşma sağlandı. Sarı, bir kafede düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmzayı atan Sarı, hedeflerinin grubu şampiyon tamamlayıp, Keli Zaferspor'un ismini bir üst lig olan Süper Amatör Küme'ye yazdırmak olduğunu söyledi.

Takımda geçen yıl Teknik Direktör olarak görev yapan Hakan Sarı ile yeniden anlaşma sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Alim Teker, takım olarak hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu, bunu da yeni sezonda başarmak istediklerini söyledi. Teker, "Kulüp olarak geçtiğimiz sezon kaybettiğimiz şampiyonluk hedefine bu yıl ulaşarak, adımızı Süper Amatör Küme'ye yazdırmak istiyoruz" dedi.

(BA-SC)



12.08.2017 17:25:59 TSI

NNNN

