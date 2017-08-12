Sahilde ölü yunus balığı bulundu
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ölü bir yunus balığı sahile vurdu.
Çuhallı Mahallesi'nde sahilde yüzerek serinleyen vatandaşlar, kıyıdaki ölü yunus balığını fark etti. Uzun süre suda kalan, vücudunda çeşitli kesik ve yaraların olduğu yunusun, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
(TT-GY-Y)
12.08.2017 17:41:34 TSI
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