ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sahilde ölü yunus balığı bulundu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:39
Sahilde ölü yunus balığı bulundu
Sahilde ölü yunus balığı bulundu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ölü bir yunus balığı sahile vurdu.
Çuhallı Mahallesi'nde sahilde yüzerek serinleyen vatandaşlar, kıyıdaki ölü yunus balığını fark etti. Uzun süre suda kalan, vücudunda çeşitli kesik ve yaraların olduğu yunusun, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği iddia edildi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.
(TT-GY-Y)

12.08.2017 17:41:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sıralar öğrenciler için yenileniyor
YEREL

SIRALAR ÖĞRENCİLER İÇİN YENİLENİYOR
Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet, iki otomobile çarptı
YEREL

KIRMIZI IŞIKTA DURAMAYAN KAMYONET, İKİ OTOMOBİLE ÇARPTI
Prof. Dr. Karacabey Düzce'ye veda etti
YEREL

PROF. DR. KARACABEY DÜZCE'YE VEDA ETTİ
Model kent Akçakoca'da değişim devam ediyor
YEREL

MODEL KENT AKÇAKOCA'DA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR
Başkan Cüneyt Yemenici'ye iki ödül
YEREL

BAŞKAN CÜNEYT YEMENİCİ'YE İKİ ÖDÜL
Başkanı aratmadılar
YEREL

BAŞKANI ARATMADILAR
Düzce Üniversitesi'nden Gümüşova Ziraat Odası'nı ziyaret etti
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI'NI ZİYARET ETTİ
Belediye Meclis toplantıları tamamlandı
YEREL

BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Düzce Üniversitesi sanayi işbirliği proje hazırlama eğitimi düzenliyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ DÜZENLİYOR