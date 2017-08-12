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Başkan Çelik: "AK Parti Türk demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır"



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 16'ncı yılı nedeni ile bir mesaj yayımladı. AK Parti'nin kurulduğu günden beri girdiği tüm seçimleri kazandığını ifade eden Başkan Çelik, "Gücünü milletten alan AK Parti, demokrasi tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik yayımladığı mesajında, "Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 14 Ağustos 2001 de kurulan ve mensubu olmakla gurur duyduğum, gücünü milletten alan AK Parti, demokrasi tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır. AK Parti, tam 16 yıl önce: Bankaları hortumlanmış, bürokrasisi çökmüş, ekonomisi iflas etmiş, işçi ve memur maaşlarını ödeyemez durumda olan, IMF'nin borç batağında kıvranan, IMF'nin talimatlarına ve IMF müfettişlerinin direktifine göre hareket eden, akşam işveren olarak yatanların sabaha iflasa uyandıkları, siyasi sistemin tamamen çöktüğü ve halkın devlete olan güvenini kaybettiği bir Türkiye gerçeğinde, milletin iradesini ülke yönetimine söz sahibi yapmak üzere kuruldu. 'Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak', 'Millet ne diyorsa O!' diyerek 'Milleti iktidar Yapmak', 'demokrasiyi güçlendirmek' üzere çıktığı bu kutlu yolculukta millet AK Parti'yi 3 Kasım 2002 tarihinde girdiği ilk seçimde tek başına iktidar yaptı. AK Parti, 'Yaradılan'ı sevdik Yaradan'dan ötürü' diyerek ve milleti topyekun kucaklayarak sürdürdüğü iktidarında milletin çizdiği rotadan milim sapmadı, milletin iradesinin üstünde hiçbir güce boyun eğmedi. Bu nedenle milletimiz, AK Parti'yi, 16 senede girdiği 11 seçimde daha büyük bir güçle destekledi. AK Parti bu 16 senede Türkiye'yi iç ve dış vesayet odaklarından temizledi, Demokrasinin güçlenmesi, millet iradesinin devlet idaresine hakim kılınması ve Türkiye'nin bağımsızlığı için büyük bir mücadele verdi. Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş iç ve dış saldırılara maruz kaldı. Türkiye'nin bağımsızlığı ve millet egemenliği için tam bir Kurtuluş Savaşı verdi. Tüm dünyanın ekonomik krizlerle boğuştuğu bir dönemden ülkemizi güçlenerek çıkarmayı başardı. IMF borçlarını bitirdi, Milli geliri 10 bin dolara yükseltti ve Türk ekonomisini dünyanın sayılı 15 ekonomilerinden biri yapmayı başardı." dedi.



"Savunma sanayisinde millilik oranı yüzde 63'e çıktı"

AK Parti'nin, muasır medeniyetin üstüne çıkmak için devletin ve milletin önüne 2023, 2050, 2071 hedeflerini koyduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Savunma sanayisinde millilik oranını yüzde 63'e çıkardı. Otoyollar, tüneller, köprüler, hava meydanları, demir yolları, limanlar, toplu konutlar ve kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ülkeyi şantiyeye çevirdi. İzlediği sosyal politikalarla kimsesizlerin kimsesi oldu. Dış yardımlarla hep mazlum milletlerin yanında yer aldı. Gençlere, kadınlara, kendi işini kurmak isteyenlere, işverene, orta ölçekliye verdiği istihdam destekleriyle işsizlikle mücadelenin en güzel örneğini verdi. Sağlık, sosyal güvenlik, turizm, ekonomi, eğitim, adalet, tarım ve teknoloji gibi alanlarda devrim mahiyetinde gelişmeleri gerçekleştirdi. Milleti iktidar yapmak için yola çıkan, İstikbalimiz ve İstiklalimiz için ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi veren, tüm hizmetlerinde 'yerli ve milli' olmayı ilke edinen AK Parti'nin, milletimizin hizmetinde nice 16 yıllara erişmesi dileğiyle; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere, hizmette ve başarıda sınır tanımayan partimizin tüm değerli mensuplarına, 16 yıldır desteğini esirgemeyen milletime en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıldönümünü kutlar, partimizin, milletimize, esenlik içinde nice 16 senelere ulaştıran hizmetlerde bulunmasını dilerim" dedi.

(SC-Y)



12.08.2017 17:45:47 TSI

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